Работу канатной дороги на Воробьевых горах продлят до 3.00 из-за футбола

10 октября работу столичной канатной дороги продлят до 3.00 11 октября. Об этом сообщает ее пресс-служба.

В связи с проведением матча Россия - Шотландия отборочного турнира чемпионата Европы по футболу на стадионе "Лужники", канатная дорога продлевает рабочий день до 3 часов ночи 11 октября. Сделано это для того, чтобы болельщикам было удобно добираться до матча и обратно, припарковав автомобили в районе Воробьевых гор и добравшись до Лужников по канатной дороге.

Более того, Московская канатная дорога дарит всем болельщикам скидку 10 процентов при предъявлении билета на матч Россия - Шотландия. К слову, действовать будет тариф будничного дня: 450 рублей в обе стороны или 250 в одну.