Новости

Матвиенко: РФ предложит МПС меры защиты парламентариев от санкций 20:08
Новые льготы ожидают пассажиров Союзного государства на железной дороге 20:00
Студентов российских вузов приглашают в "магистры русского языка" 19:30
Опубликовано видео запуска ракет "Калибр" из-под воды в Черном море 19:18
Путин призвал губернаторов чутко относиться к людям 19:13
Александр Масляков прокомментировал обвинение в поборах на КВН 19:00
"Ходячие мертвецы" снова побили личный антирекорд по рейтингам 18:45
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища 18:42
Депутаты РФ не прекратят общение с США 18:38
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке 18:25
На Урале чиновника Минобороны РФ осудили за взятки на 27 млн рублей 18:22
В Росгвардии подтвердили факт нападения на сотрудников у Счетной палаты 18:20
Петербургу предрекли увеличение осадков в ближайшие 50 лет в два раза 18:15
В Петербурге пьяный пенсионер сбил велосипедиста и попытался скрыться 18:04
Кроссовер Mercedes-Maybach не постеснялся папарацци 18:03
В ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом плана-графика по отводу сил 18:01
Администрация курдских районов Сирии надеется на помощь Москвы в переговорах 17:56
Полиция Тольятти проверит видео с блогером, напоившим мужчину до смерти 17:53
Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии 17:50
Бывший замглавы Элисты предстанет перед судом за взятку 17:50
В Казани мужчина бросил годовалую дочь на обочине 17:45
На БелАЭС готовятся к физическому пуску первого реактора 17:40
В Петербурге решили открыть подвалы для бездомных кошек 17:35
Вышел трейлер сериала "Рассвет" - "молодежного "Безумного Макса" 17:30
Эрмитаж застраховал картину Карпаччо на 50 миллионов евро 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
09.10.2019 19:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Выход рядом

Уже сегодня наша национальная сборная может получить путевку на Евро-2020
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
В четверг вечером сборная России по футболу проведет важнейший матч отборочного турнира Евро-2020. На стадионе "Лужники" команда Станислава Черчесова принимает Шотландию.
Победа над шотландцами практически гарантирует нашей сборной путевку на чемпионат Европы. Фото: РИА Новости Победа над шотландцами практически гарантирует нашей сборной путевку на чемпионат Европы. Фото: РИА Новости
Победа над шотландцами практически гарантирует нашей сборной путевку на чемпионат Европы. Фото: РИА Новости

Главная арена страны не видела национальную команду почти полтора года. В последний раз россияне играли здесь в рамках 1/8 финала домашнего чемпионата мира, когда в эпической битве обыграли в серии пенальти испанцев и стали героями нации. С тех пор сборная, как и обещала, осчастливила своим присутствием почти все города, принимавшие ЧМ-2018, и неизменно собирала аншлаги. Любовь народа футболисты, к счастью, не растеряли, хотя состав команды за это время обновился очень сильно. И теперь в сборной по пальцам можно пересчитать тех, кто играл в памятном матче с испанцами, а не смотрел его по телевизору.

Черчесов уверен, что матч против Шотландии станет определяющим

Ностальгические нотки, от которых не уйти при упоминании "Лужников", впрочем, распорядку сборной не помешали никак. Более того, команда даже не поехала на стадион потренироваться перед матчем и попробовать газон. Предыгровое занятие, как и все предыдущие на этом сборе, прошли в Новогорске. Причина прозаична - времени на подготовку экстремально мало, и тренерский штаб не захотел тратить несколько часов на поездки по городу. Решение, прямо скажем, разумное.

Кадровые вопросы в последние дни обсуждали много - чего только стоит долгожданное приглашение в сборную лучшего бомбардира Премьер-лиги Александра Соболева. Но, рискнем предположить, фигура форварда "Крыльев" сейчас все-таки не главное. Станислав Черчесов весьма охотно вызывает молодежь. Но потренироваться с главной командой и сыграть за нее - разница существенная. На поле в официальных матчах выходят те, в ком тренеры полностью уверены и кто готов давать результат сейчас. Так что ожидать каких-то экспериментов в важнейшем матче точно не стоит. Роль наконечника атак однозначно достанется Артему Дзюбе, а Соболев будет смотреть футбол со скамейки.

Куда важнее ситуация с Марио Фернандесом. Правый защитник занимался по индивидуальной программе из-за проблем со здоровьем. Формально он остается в обойме и готовится к матчу. Но, зная принципы Черчесова, можно не сомневаться - если игрок не здоров на сто процентов, то в стартовом составе его не будет. Станислав Саламович никогда не рискует футболистами и наверняка готовит на правом фланге "план Б". Скорее всего, такая ситуация - отличный шанс для Вячеслава Караваева, который недавно перешел в "Зенит" и стал привлекаться в сборную.

Прямая трансляция матча Россия - Шотландия начнется на Первом канале в 21.45 по московскому времени

Возможное отсутствие Фернандеса, пожалуй, единственное, что может беспокоить. Но нисколько не меняет общий расклад сил перед матчем. Россия является явным фаворитом встречи - ставки на ее победу принимают с коэффициентом 1 к 1,5. Вероятность выигрыша Шотландии букмекеры оценивают в разы ниже - 1 к 7,5. И причина такого прогноза отнюдь не только в том, что игра пройдет в Москве.

Наша сборная встречалась с шотландцами совсем недавно - в начале сентября команды играли в Глазго. И тогда гордые горцы наглядно показали, что все, чем они могут похвастаться на сегодняшний день, - это бойцовские качества.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Команда Черчесова начала подготовку к матчам против Шотландии и Кипра

В футбол эта команда играет очень средне, и даже наличие в составе защитника "Ливерпуля" Робертсона общий уровень повысить не может. Обыграть этих крепких профессионалов - задача более чем реальная. В Глазго россияне, напомним, победили - 2:1.

Турнирные расклады предельно просты. После шести туров у россиян 15 очков, у Шотландии всего 6. То есть соперник сохраняет скорее теоретические шансы попасть на Евро и будет биться исключительно за честь флага.

Команда Черчесова в случае победы может себе гарантировать второе место в группе и попадание на Евро уже сейчас, за три тура до финиша. Но для этого надо, чтобы в параллельном матче Казахстан и Кипр, у которых сейчас по семь очков, сыграли вничью.

Впрочем, даже если получить путевку на Евро-2020 прямо сейчас не получится, ничего страшного в этом нет. Уже 13 октября нашей команде предстоит гостевой матч против Кипра, где задачу можно решить окончательно.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Чемпионат Европы по футболу - 2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутаты РФ не прекратят общение с США
Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке
В ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом плана-графика по отводу сил