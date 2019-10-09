В четверг вечером сборная России по футболу проведет важнейший матч отборочного турнира Евро-2020. На стадионе "Лужники" команда Станислава Черчесова принимает Шотландию.

Главная арена страны не видела национальную команду почти полтора года. В последний раз россияне играли здесь в рамках 1/8 финала домашнего чемпионата мира, когда в эпической битве обыграли в серии пенальти испанцев и стали героями нации. С тех пор сборная, как и обещала, осчастливила своим присутствием почти все города, принимавшие ЧМ-2018, и неизменно собирала аншлаги. Любовь народа футболисты, к счастью, не растеряли, хотя состав команды за это время обновился очень сильно. И теперь в сборной по пальцам можно пересчитать тех, кто играл в памятном матче с испанцами, а не смотрел его по телевизору.

Ностальгические нотки, от которых не уйти при упоминании "Лужников", впрочем, распорядку сборной не помешали никак. Более того, команда даже не поехала на стадион потренироваться перед матчем и попробовать газон. Предыгровое занятие, как и все предыдущие на этом сборе, прошли в Новогорске. Причина прозаична - времени на подготовку экстремально мало, и тренерский штаб не захотел тратить несколько часов на поездки по городу. Решение, прямо скажем, разумное.

Кадровые вопросы в последние дни обсуждали много - чего только стоит долгожданное приглашение в сборную лучшего бомбардира Премьер-лиги Александра Соболева. Но, рискнем предположить, фигура форварда "Крыльев" сейчас все-таки не главное. Станислав Черчесов весьма охотно вызывает молодежь. Но потренироваться с главной командой и сыграть за нее - разница существенная. На поле в официальных матчах выходят те, в ком тренеры полностью уверены и кто готов давать результат сейчас. Так что ожидать каких-то экспериментов в важнейшем матче точно не стоит. Роль наконечника атак однозначно достанется Артему Дзюбе, а Соболев будет смотреть футбол со скамейки.

Куда важнее ситуация с Марио Фернандесом. Правый защитник занимался по индивидуальной программе из-за проблем со здоровьем. Формально он остается в обойме и готовится к матчу. Но, зная принципы Черчесова, можно не сомневаться - если игрок не здоров на сто процентов, то в стартовом составе его не будет. Станислав Саламович никогда не рискует футболистами и наверняка готовит на правом фланге "план Б". Скорее всего, такая ситуация - отличный шанс для Вячеслава Караваева, который недавно перешел в "Зенит" и стал привлекаться в сборную.

Прямая трансляция матча Россия - Шотландия начнется на Первом канале в 21.45 по московскому времени

Возможное отсутствие Фернандеса, пожалуй, единственное, что может беспокоить. Но нисколько не меняет общий расклад сил перед матчем. Россия является явным фаворитом встречи - ставки на ее победу принимают с коэффициентом 1 к 1,5. Вероятность выигрыша Шотландии букмекеры оценивают в разы ниже - 1 к 7,5. И причина такого прогноза отнюдь не только в том, что игра пройдет в Москве.

Наша сборная встречалась с шотландцами совсем недавно - в начале сентября команды играли в Глазго. И тогда гордые горцы наглядно показали, что все, чем они могут похвастаться на сегодняшний день, - это бойцовские качества.

В футбол эта команда играет очень средне, и даже наличие в составе защитника "Ливерпуля" Робертсона общий уровень повысить не может. Обыграть этих крепких профессионалов - задача более чем реальная. В Глазго россияне, напомним, победили - 2:1.

Турнирные расклады предельно просты. После шести туров у россиян 15 очков, у Шотландии всего 6. То есть соперник сохраняет скорее теоретические шансы попасть на Евро и будет биться исключительно за честь флага.

Команда Черчесова в случае победы может себе гарантировать второе место в группе и попадание на Евро уже сейчас, за три тура до финиша. Но для этого надо, чтобы в параллельном матче Казахстан и Кипр, у которых сейчас по семь очков, сыграли вничью.

Впрочем, даже если получить путевку на Евро-2020 прямо сейчас не получится, ничего страшного в этом нет. Уже 13 октября нашей команде предстоит гостевой матч против Кипра, где задачу можно решить окончательно.