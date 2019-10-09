Интерес китайских туристов к российской столице продолжает расти. На протяжении уже пяти-шести лет китайцы удерживают первое место по объему въезжающих в Москву туристов, которые ежегодно оставляют в путешествиях более миллиарда рублей. Эксперты рассказали "РГ", кто встречает платежеспособных гостей и на что они готовы потратиться.

По данным комитета по туризму Москвы, всего в первом полугодии в Москве побывали 11,5 миллиона туристов, большинство из России. Это на 32,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего зарубежных путешественников, как всегда, из Китая - 397,2 тысячи, которые не прочь закупиться украшениями и сувенирами. Средний чек в московских магазинах и ресторанах одного китайского туриста составил почти 25 тысяч рублей за девять минувших месяцев. Это на четверть больше, чем в 2018 году, подсчитали аналитические компании Sendy и "Эвотор", которые выступают провайдерами услуг популярных в Китае платежных сервисов WeChat Pay и Alipay в России. Наиболее популярными покупками стали янтарь, косметика и ювелирные украшения, на которые пришлось по 30% всех покупок в магазинах с помощью китайских платежных приложений. Самая дорогая покупка зафиксирована в одном из московских ювелирных магазинов на сумму 452 тысячи рублей.

"Китайские туристы - платежеспособные и, как никто, готовы тратиться в путешествиях. В прошлом году их расходы в поездках составили порядка 277,3 млрд долл., тогда как американцы, занимающие второе место по расходам в путешествиях, потратили всего 144,2 млрд долл.", - рассказывает Алексей Цыганов, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. По его словам, правильнее подводить подсчеты трат туристов исходя из их продолжительности пребывания в городе. "Если китайский турист потратил за недельный тур 25 тысяч рублей на сувениры, то это немного, а если за двух- или трехдневный тур, то сумма приличная, но не факт, что они попадут в российский бюджет", - продолжает он. Цыганов отмечает, что с использованием платежных сервисов WeChat Pay и Alipay есть определенные тонкости. Бытует мнение, что китайские гости, приезжая в Москву останавливаются только в "своих" гостиницах, питаются в китайских ресторанах и даже пользуются услугами гидов из Поднебесной. "Вроде китайские туристы тратятся в Москве, но рестораны и сувенирные лавки принадлежат китайским предпринимателям, то есть большая часть их денег уходит из нашей страны. Таким образом, внутри туристической дистанции выстраивается замкнутая экономика Китая, а нужно выработать здоровый российский протекционизм продвижения отечественных товаров и услуг", - говорит Цыганов.

В первом полугодии 2019-го Москву посетило 11,5 миллиона туристов

Но траты китайских туристов действительно велики, и аналитики не делились бы данными с платежных сервисов WeChat Pay и Alipay, если бы они не были прозрачными и транзакции не видели бы контрольные финансовые органы. В этом уверен исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов: "Туристы из Китая тратят в Москве больше, чем другие иностранцы. Они покупают подарки, одежду и даже бытовую технику, потому что в России для них все это гораздо дешевле. Даже зоны Duty Free в аэропортах подтверждают, что у китайцев двойной чек по сравнению с другими иностранными покупателями. Есть непрозрачные схемы, когда деньги уходят напрямую в Китай, но в этом случае крайним нельзя считать туриста, который оплачивает покупки привычным для него способом, не задумываясь, по какой схеме его деньги куда-то уходят. Вопрос прежде всего к службам мониторинга и регулятору: каким образом обеспечивается финансовая дисциплина юридических лиц в России?"