Новости

Руанда выпустила первые смартфоны "Made in Africa" 01:05
СМИ: США планируют крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу 01:00
Белый дом не будет участвовать в расследовании по импичменту 00:52
"Протон-М" с двумя спутниками отправится в полет с Байконура 00:34
СМИ: ФБР с программами слежки нарушало права американцев 00:18
В Эквадоре из-за массовых беспорядков приостановлена работа парламента 08.10.2019
В июле-августе из-за запретов на полеты из РФ Грузия потеряла $113 млн 08.10.2019
Вашингтон заявил о выводе своих военных с севера Сирии 08.10.2019
Автомобиль сбил велосипедиста во время гонки в Италии 08.10.2019
В Новосибирске после массовой драки возбудили два дела 08.10.2019
В онкоцентре Блохина озвучили размер зарплат врачей 08.10.2019
Трамп проверит сотрудников Белого дома на "детекторе лжи" 08.10.2019
Мосгорсуд отменил платную регистрацию на рейсы лоукостера 08.10.2019
Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты 08.10.2019
МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу 08.10.2019
В МЧС не подтвердили повышение радиационного фона в поезде из Берлина 08.10.2019
Подросток угнал автомобиль каршеринга и разобрал его на запчасти 08.10.2019
Выпущены хронографы Rado HyperChrome Tennis в цветах покрытий теннисных кортов 08.10.2019
Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице 08.10.2019
Фильм "Джокер" бьет кассовые рекорды в Америке и в мире 08.10.2019
Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании 08.10.2019
Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями 08.10.2019
Правительство утвердит требования к структуре зарплаты медработников 08.10.2019
Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории 08.10.2019
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 08.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
09.10.2019 00:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Без купюр

Сколько тратят гости из Китая в столице
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 226(7984)
Интерес китайских туристов к российской столице продолжает расти. На протяжении уже пяти-шести лет китайцы удерживают первое место по объему въезжающих в Москву туристов, которые ежегодно оставляют в путешествиях более миллиарда рублей. Эксперты рассказали "РГ", кто встречает платежеспособных гостей и на что они готовы потратиться.

По данным комитета по туризму Москвы, всего в первом полугодии в Москве побывали 11,5 миллиона туристов, большинство из России. Это на 32,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего зарубежных путешественников, как всегда, из Китая - 397,2 тысячи, которые не прочь закупиться украшениями и сувенирами. Средний чек в московских магазинах и ресторанах одного китайского туриста составил почти 25 тысяч рублей за девять минувших месяцев. Это на четверть больше, чем в 2018 году, подсчитали аналитические компании Sendy и "Эвотор", которые выступают провайдерами услуг популярных в Китае платежных сервисов WeChat Pay и Alipay в России. Наиболее популярными покупками стали янтарь, косметика и ювелирные украшения, на которые пришлось по 30% всех покупок в магазинах с помощью китайских платежных приложений. Самая дорогая покупка зафиксирована в одном из московских ювелирных магазинов на сумму 452 тысячи рублей.

Фото: iStock
Туристы назвали Петербург самым европейским городом России

"Китайские туристы - платежеспособные и, как никто, готовы тратиться в путешествиях. В прошлом году их расходы в поездках составили порядка 277,3 млрд долл., тогда как американцы, занимающие второе место по расходам в путешествиях, потратили всего 144,2 млрд долл.", - рассказывает Алексей Цыганов, помощник председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. По его словам, правильнее подводить подсчеты трат туристов исходя из их продолжительности пребывания в городе. "Если китайский турист потратил за недельный тур 25 тысяч рублей на сувениры, то это немного, а если за двух- или трехдневный тур, то сумма приличная, но не факт, что они попадут в российский бюджет", - продолжает он. Цыганов отмечает, что с использованием платежных сервисов WeChat Pay и Alipay есть определенные тонкости. Бытует мнение, что китайские гости, приезжая в Москву останавливаются только в "своих" гостиницах, питаются в китайских ресторанах и даже пользуются услугами гидов из Поднебесной. "Вроде китайские туристы тратятся в Москве, но рестораны и сувенирные лавки принадлежат китайским предпринимателям, то есть большая часть их денег уходит из нашей страны. Таким образом, внутри туристической дистанции выстраивается замкнутая экономика Китая, а нужно выработать здоровый российский протекционизм продвижения отечественных товаров и услуг", - говорит Цыганов.

В первом полугодии 2019-го Москву посетило 11,5 миллиона туристов

Но траты китайских туристов действительно велики, и аналитики не делились бы данными с платежных сервисов WeChat Pay и Alipay, если бы они не были прозрачными и транзакции не видели бы контрольные финансовые органы. В этом уверен исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов: "Туристы из Китая тратят в Москве больше, чем другие иностранцы. Они покупают подарки, одежду и даже бытовую технику, потому что в России для них все это гораздо дешевле. Даже зоны Duty Free в аэропортах подтверждают, что у китайцев двойной чек по сравнению с другими иностранными покупателями. Есть непрозрачные схемы, когда деньги уходят напрямую в Китай, но в этом случае крайним нельзя считать туриста, который оплачивает покупки привычным для него способом, не задумываясь, по какой схеме его деньги куда-то уходят. Вопрос прежде всего к службам мониторинга и регулятору: каким образом обеспечивается финансовая дисциплина юридических лиц в России?"

Экономика Туризм Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отношения России и Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями