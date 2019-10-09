Смоленские ветераны отдохнут в санаториях за счет Союзного государства

Более 100 ветеранов Великой Отечественной войны из Смоленской области в рамках договора о сотрудничестве Постоянного Комитета Союзного государства и Смоленской областной администрации до конца нынешнего года получат санитарно-курортное лечение за счет средств союзного бюджета.
В настоящее время 30 ветеранов-смолян уже проходят оздоровление в санатории "Карачарово" в Тверской области. Для участников войны организованы экскурсии по местам боевой славы, музеям и выставочным залам.
В санатории проходят вечера отдыха и концерты.
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