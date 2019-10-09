В центре Москвы отреставрировали старинный особняк Каратаевой - Морозова

В Леонтьевском переулке в центре Москвы завершилась длившаяся четыре года реставрация одного из самых роскошных купеческих домов столицы - особняка Каратаевой - Морозова. Здание было построено еще в 1883 году, и с тех пор полноценного капремонта в нем не проводилось.

Этот объект культурного наследия в первую очередь интересен тем, что к его созданию приложили руку три известнейших российских архитектора. "Сначала Александр Каминский, затем Федор Шехтель, а потом Адольф Эрихсон. Каждый из них не разрушал творчество предшественника, а привносил свой стиль. Они гармонично дополняют друг друга в этом великолепном московском доме", - говорит руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Особняк известен еще и тем, что в свое время его выкупил Иван Морозов - представитель богатейшей купеческой династии.

После революции в здании обосновались дипломатические представительства. В разное время здесь находились посольства Германии и Кубы, располагалось Совинформбюро. Так или иначе, за более чем столетнюю историю эксплуатации многие элементы интерьера и экстерьера пришли в негодность, либо были варварски закрашены несколькими слоями краски или обшиты деревянными панелями. Из-за этого их даже не сразу обнаружили. А когда стало ясно, что в буквальном смысле найден настоящий клад, пришлось пересматривать план реставрации и искать дополнительные средства.

"Сохранилось множество подлинных элементов - дверные полотна, оконные заполнения, паркет, искусственный мрамор, позолота, скрытые за панелями и слоями краски живописные вставки, альфрейная живопись в кабинетах", - рассказывает архитектор ГлавУпДК при МИД России Алексей Очнев. Чтобы придать им первоначальный вид, пришлось проделать тонкую работу. Например, демонтировать подвесной потолок, советский "новодел", и восстановить гипсовый лепной декор, обработав его специальным составом и вернув первоначальный темно-коричневый цвет "под дерево". Вместе с этим реставраторы привели в порядок тканевые вставки в зеркалах на стенах парадных залов, поработали над облицовкой камина и привели в порядок парадную лестницу, вернув первоначальный вид каменным ступеням, деревянным поручням и гипсовым балясинам.

"Здание вписали в современную городскую жизнь. При этом его облик не пострадал", - говорит Емельянов. Уже скоро в особняке разместится зарубежное диппредставительство. Какое именно, станет известно в ближайшее время. Это вовсе не означает, что для москвичей отреставрированные купеческие залы навсегда закроют. По словам руководителя департамента, двери особняка будут открыты для горожан в Дни культурного наследия. "Попробуем в ближайее время договориться об этом", - уточнил он.