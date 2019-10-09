В Мосгордуме обсудили проект застройки Бадаевского завода

Споры вокруг бывшего Бадаевского пивоваренного завода, территорию которого планируют застроить жильем, разгорелись с новой силой. Этой, уже горячей теме, депутаты Мосгордумы в среду посвятили "круглый стол", куда пригласили общественников и экспертов. Мест в зале хватило не всем - некоторым пришлось стоять.

Жители района Дорогомилово потребовали отказаться от строительства новых домов и высказали опасения, что обновленный квартал станет элитным местом "для своих". Арендаторы, которых попросили на выход, призвали компанию-девелопера к компромиссу и предложили рука об руку развивать пространство. Архитекторы и историки просили сохранить памятники архитектуры в полном объеме и провести реставрацию, превратив место в общественно-культурное пространство, как "Флакон" или "Винзавод". Представители девелопера парировали, что концепция и так предусматривает создание общественных пространств. При этом собственно проекта, где были бы четко прописаны изменения, пока нет.

Развитием бывшего "пивного" квартала на Кутузовском проспекте, напомню, займется Capital Group. Концепцию застройки разработали архитекторы швейцарского бюро Herzog & de Meuron - авторы проектов Эльбской филармонии и олимпийского стадиона в Пекине. На Бадаевском заводе проектировщики рассчитывают разместить высотки с квартирами и офисами и "парящие" виллы с собственными садами. Плюс разбить парк и обустроить выход к набережной Москвы-реки. Заводские корпуса 1 и 3, имеющие статус объектов культурного наследия, планируют отреставрировать. По словам руководителя проекта Дмитрия Летова, по сохранившимся чертежам собираются восстановить и частично утраченное второе строение, у которого охранного статуса нет. Таким, каким его задумали прежние архитекторы, подчеркнул он.

Жилые корпуса "насадят" на 35-метровые колонны, то есть дореволюционные постройки окажутся под ними. Это, собственно, и возмутило общественность. По мнению градозащитников, высокие дома на ножках нарушат исторический ландшафт, закрыв собой вид на памятники архитектуры и гостиницу "Украина". "Часть строений конца XIX - начала XX века были названы поздними пристройками и выведены из-под государственной охраны, - пояснила депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева. - Таким образом, около 70% исторических построек на территории завода приговорены к сносу, а оставшиеся части памятника могут просто обрушиться в процессе строительства".

По общему мнению экспертов, охранный статус нужно присвоить всему архитектурному ансамблю. Такого же мнения придерживаются и местные жители, отправившие свои письма во все инстанции. Как рассказала другой депутат района Дорогомилово Татьяна Андреева, новые жилые дома в разы увеличат нагрузку на транспортную инфраструктуру и инженерные коммуникации. Дмитрий Летов это отрицает. Говорит, у комплекса будет свой подземный паркинг. Жители с аргументами не согласны. И опасаются, что обещанное общественное пространство с детскими и спортивными площадками окажется для них закрытым. Мол, собственники элитного жилья незваным гостям рады не будут, потому спрячутся за забором и установят шлагбаум. Существующий же высокий забор москвичи предлагают снести, чтобы люди могли свободно попасть на территорию с любой стороны. Сегодня это проблематично, в чем убедился корреспондент "РГ". Архитекторы же просят сохранить и отреставрировать все здания, отказавшись от строительства жилья. Место как нельзя лучше подошло бы для арт-пространства, считают эксперты. По их мнению, оно могло бы стать популярным, как "Флакон" и "Винзавод".

Резолюцию к мэру и правительству Москвы участники "круглого стола" приняли единогласно. В частности, потребовали провести повторную и независимую экспертизу с привлечением общественности и депутатов, ввести мораторий на демонтаж строений, воздержаться от пересмотра охранных зон. Самое главное - отказаться от застройки Бадаевского завода и создать рабочую группу, которая бы занялась развитием территории с учетом мнения москвичей. К обсуждению уже пообещал подключиться вице-премьер Виталий Мутко.