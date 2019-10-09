В Москве будет цифровое отопление

Москва перейдет на "умную" систему отопления в течение ближайших пяти лет. Об этом во вторник на пресс-конференции в "РГ" рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Датчики в домах сами смогут регулировать температуру в зависимости от погоды. Сейчас, чтобы понизить ее хоть на один градус, приходится тратить по четыре часа. С автоматикой на это уйдет пара секунд.

А через 2,5 года появится единый центр управления в сфере ЖКХ. "Мы сможем контролировать все процессы детально, - объяснил Бирюков. - Например, система покажет, какая снегоуборочная машина едет по маршруту и убирает улицу, а какая бензин выкатывает". Московское ЖКХ станет настолько цифровым, что будет знать все о каждом дворе. Вплоть до того, сколько дворников чистят территорию в данный момент. Впрочем, и сейчас многое у коммунальщиков автоматизировано. "Несколько лет назад мы по два часа устраняли прорыв на газовой трубе, - напомнил Бирюков. - Пока аварийщики доедут, пока кран перекроют. Сегодня система делает это за секунды, в автоматическом режиме". В будущем аналогичный алгоритм распространят и на водяные трубы. И вообще все столичное ЖКХ в ближайшие годы будет заточено на автономку, подчеркнул заммэра. Больше техники - меньше обслуживающего персонала.

Но никакие IT-разработки не смогут справиться с последствиями московской зимы и межсезонья, поэтому к холодам готовятся в полную силу. "Готовы к срочной работе 2,5 тысячи аварийных бригад, - сказал Бирюков. - Этого достаточно, чтобы справиться с бесконечными "переходами через ноль. Их у нас за холодный сезон бывает от 60 до 72". Именно поэтому высока вероятность ледяных дождей, и Москва (впрочем, как и другие крупные города) никуда не денется от старых добрых реагентов. "А кроме них будем посыпать дороги мраморной, гранитной крошкой, все это проверено и безопасно", - напомнил заммэра.

Даже если город зимой и завалит снегом, весь этот массив все равно утилизируют на сплавных пунктах. В общей сложности они могут расплавить до 560 тысяч кубометров снега в сутки, и этой мощности, по оценкам заммэра, достаточно даже во время обильных осадков. Резервов достаточно и в системе теплоснабжения, и в электроэнергетике, и в топливе. "Обновление газовых систем, новые генераторные установки позволили нам экономить многие ресурсы, - сказал Бирюков. - Возьмем газ. В 2009-м мы, работая на пределе, потребляли 29 млрд кубометров. Сегодня - только 23,5, и системы работают с запасом". То же самое со светом. За последние несколько лет общая протяженность подсветки увеличилась в 3-4 раза, процент освещенности улиц поднялся вдвое. А расход электроэнергии не вырос. "Причина - использование энергосберегающих технологий, светодиодов", - отметил глава коммунального комплекса.

А вот на чем точно не будут экономить, так это на благоустройстве. "В ближайшие пять лет завершим обновление отдаленных городских кварталов по программе "Мой район", - рассчитывает Бирюков. Капотня, Ясенево, Бирюлево - спальные районы, которые были известны многим в России как нарицательный синоним городской периферии, постепенно станут комфортнее. В первую очередь за счет зеленых территорий. За последние несколько лет, по подсчетам Бирюкова, количество парков в Москве выросло со 130 почти до 700 и будет расти дальше. Прежде всего за счет территорий, которые ранее считались депрессивными: бывших промзон и полудиких набережных.