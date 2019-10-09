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09.10.2019 09:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве открываются Дни Дюссельдорфа

Текст: Любовь Проценко
В Москве 10 октября откроются Дни Дюссельдорфа. Об этом "РГ" сообщили в пресс- центре департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Продлятся они по 13 октября. В ходе Дней обер-бругомистр немецкого города Томас Гайзель встретится с руководством правительства Москвы. Планируется, что по итогам встречи будет подписано коммюнике о партнерском сотрудничестве между двумя городами на 2020-2023 годы и программы сотрудничества между их департаментами культуры.

В рамках деловой программы пройдет экономическая конференция на тему "Стартапы", участники которой представят новые, инновационные и необычные решения для бизнеса и смогут обсудить мировые тенденции в этой сфере. Кроме того, на заседании круглого стола обсудят вопросы развития туризма.

Планирует немецкая делегация встретиться и с руководством департамента информационных технологий Москвы, чтобы обменяться опытом двух городов в области "Смарт сити".

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В рамках спортивной программы пройдут юношеские соревнования по водному поло, а учащиеся московских и дюссельдорфских школ-партнеров проведут молодежный форум.

Насыщенной ожидается и культурная программа Дней Дюссельдорфа в Москве. В частности, на Арбате обер-бругомистр Дюссельдорфа Томас Гайзель и министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин откроют фотовыставку "Дюссельдорф", которая продлится до 14 октября. В немецком культурном центре им. Гете можно будет посмотреть кинофильмы, а в музее А.С. Пушкина принять участие в дюссельдорфском вечере. В концертном зале "Зарядье" москвичей ждет концерт Дюссельдорфского симфонического оркестра, одного из ведущих и крупнейших оркестров Германии. В музее М. Цветаевой представят совместный проект с музеем Г. Гейне. Сольный танцевальный спектакль Мауры Моралес покажут на сцене культурного центра ЗИЛ, а затем в КЦ "Москвич" пройдет мастер-класс этого хореографа, где будет продемонстрирована авторская техника танца всем желающим. Завершатся Дни Дюссельдорфа в Москве 13 октября.

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