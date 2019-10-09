В Москве пройдет Семейный финансовый фестиваль

"Гости фестиваля на один день превратятся в жителей города финансового будущего с собственной валютой и инфраструктурой: банком, библиотекой, школой, университетом, магазином и еще 15 локациями. Путешествуя по городу, участники узнают, каким станет их личный или семейный бюджет, если они изменят привычную стратегию своего финансового поведения или, наоборот, будут придерживаться прежнего курса", - сообщают организаторы.
Участников ждут публичные лекции и дискуссии с участием известных спикеров, творческие мастер-классы, презентации лучших проектов Минфина России по финансовой грамотности, интеллектуальные финансовые баттлы для всей семьи, игровые уроки, экономические настольные игры, образовательные спектакли и мюзиклы, мультфильмы и конкурсы.
Фестиваль должен завершить VI Всероссийскую неделю сбережений, организованную в рамках проекта Минфина РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Вход на фестиваль свободный при условии предварительной регистрации на сайте familymoneyfest.ru.