В Москве пройдет Семейный финансовый фестиваль

На площадке Российского экономического университета имени Плеханова в Москве 23 ноября пройдет Семейный финансовый фестиваль. Взрослые и дети смогут улучшить свою финансовую грамотность с помощью игр и развлечений. Фестиваль проводится с 2017 года.

"Гости фестиваля на один день превратятся в жителей города финансового будущего с собственной валютой и инфраструктурой: банком, библиотекой, школой, университетом, магазином и еще 15 локациями. Путешествуя по городу, участники узнают, каким станет их личный или семейный бюджет, если они изменят привычную стратегию своего финансового поведения или, наоборот, будут придерживаться прежнего курса", - сообщают организаторы.

Участников ждут публичные лекции и дискуссии с участием известных спикеров, творческие мастер-классы, презентации лучших проектов Минфина России по финансовой грамотности, интеллектуальные финансовые баттлы для всей семьи, игровые уроки, экономические настольные игры, образовательные спектакли и мюзиклы, мультфильмы и конкурсы.

Фестиваль должен завершить VI Всероссийскую неделю сбережений, организованную в рамках проекта Минфина РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Вход на фестиваль свободный при условии предварительной регистрации на сайте familymoneyfest.ru.