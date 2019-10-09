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09.10.2019 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

Текст: Анна Скудаева (Рязань)

Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

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Как сообщает региональное УМВД, вечером 26 сентября в квартире в городе Рязани были обнаружены тела 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его 89-летней супруги с признаками насильственной смерти. По факту гибели пенсионеров в СК возбудили дело.

На поиски возможного злоумышленника была направлена следственно-оперативная группа, в состав которой наряду со следователями, экспертами и следователями-криминалистами следственного управления вошли оперативные сотрудники региональных управлений МВД России и ФСБ России. Поддержку рязанским следователям оказывали и сотрудники Главного управления криминалистики СК России.

- В результате грамотно спланированного первоначального этапа расследования установлена причастность к совершению убийства супружеской пары жителя города Рязани 1999 года рождения, - сообщили в СК.

Сейчас подозреваемый уже задержан, с ним проводятся следственные действия.

В УМВД пояснили, что полицейские установили причастность задержанного 20-летнего рязанца к совершению имущественных преступлений (мошенничества, кражи) в отношении пожилых людей.

Управление МВД России по Рязанской области разместило на своем официальном сайте портрет подозреваемого и обратилось к жителям региона, которые пострадали от противоправных действий задержанного, с просьбой обратиться в полицию по телефонам: 02 (102/112 - с мобильных операторов) или 8 (4912) 27-08-60.

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