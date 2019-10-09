В Воронежской области развивают сеть детсадов и школ

До конца года в регионе обеспечат местами в яслях более 2,8 тысячи малышей с двух месяцев до трех лет, чтобы помочь молодым мамам быстрее выйти на работу. Какие еще перемены произойдут в сфере детского образования, рассказали в правительстве Воронежской области.

В конце сентября в Воронеже открылся самый большой детский сад - на 310 детей. Из 14 групп четыре рассчитаны на детей до трех лет. Фото: Воронежская областная дума

Кроваток хватит всем

Места для дошкольников ясельного возраста создают в рамках нацпроекта "Демография". В декабре в области завершится первый этап этой работы. На него выделено 1,047 миллиарда рублей, из которых 890 миллионов - средства федерального бюджета. Как сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики региона Олег Мосолов, большая часть суммы уже направлена на соответствующие цели, а до конца года все мероприятия будут оплачены в полном объеме.

Уже заработало 10 новых детсадов, в том числе одна пристройка к действующему дошкольному учреждению. К 15 октября откроют еще четыре таких объекта. Столько же детсадов распахнут двери в ноябре - декабре. Таким образом, всего в 2019 году для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет будет создано 2806 дополнительных мест. Кроме того, за счет средств регионального бюджета появится 1516 компенсационных мест для детей старше трех лет.

- Острой нужды в местах в ясельных группах в Воронежской области пока нет. Они более востребованы в столице Черноземья, чем в муниципальных районах, - добавил Олег Мосолов.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что нужно обратить особое внимание на подбор персонала для детсадов и ясельных групп. Речь не только о педагогах, но и о других категориях сотрудников. По словам руководителя департамента образования, все новые учреждения полностью обеспечены кадрами, прошедшими должную подготовку или курсы повышения квалификации. Всего на работу было принято около 600 человек.

Развитие системы дошкольных учреждений продолжится. До 2021 года власти будут делать акцент на местах для ребят от полутора до трех лет, планируется организовать 2603 "основных" и 1223 компенсационных мест. В следующем году власти предполагают ввести в строй 14 объектов дошкольного образования, в 2021-м - семь. Заключение контрактов с подрядчиками уже началось.

Александр Гусев дал поручение определить объем средств, который потребуется на содержание новых объектов, особенно расположенных в районах области, чтобы заранее предусмотреть в бюджете соответствующие деньги.

Кроме того, на 2020-2024 годы за счет субсидии из федерального бюджета запланировано создание групп дошкольного образования в негосударственных учреждениях и переобучение женщин в период декретного отпуска.

Техника - молодежи

Что касается школ, то, как "РГ" уже писала, в этом году, помимо строительства новых зданий, в воронежских образовательных учреждениях начали делать капитальный ремонт. Это дает существенную экономию средств, а значит, позволяет охватить большее число объектов.

Яркий пример - Верхнехавская СОШ № 3: здание, построенное в 1987 году, в этом году комплексно обновили и оснастили современным учебным оборудованием в рамках нацпроекта "Образование" и областной адресной программы капремонта. Рядом разбили уютный сквер со скейт-парком, качелями и игровыми зонами - финансирование привлекли по программе развития муниципальных образований.

В школе недавно побывал глава региона Александр Гусев. Ему продемонстрировали, как действует мультимедийная интерактивная информационная панель, рассказали об атласе новых профессий и планах по профориентации ребят. Губернатор пообщался с подростками в шахматной гостиной, а в кабинете ОБЖ протестировал еще одну новинку - виртуальный полигон. В классе информатики школьники показали, как собирают и программируют роботов, моделируют различные детали в 3D и печатают их на особом устройстве. Верхнехавские мальчишки сделали на 3D-принтере, например, винт для модели катамарана. Они также представили губернатору свой проект сортировки мусора.

До 2021 года в детских садах планирутся организовать 2603 "основных" и 1223 компенсационных места

Визит в школу № 3 Гусев нанес неслучайно. Здесь проводился телемост, посвященный открытию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Такие площадки организуют по федеральному проекту "Современная школа". Он направлен на формирование современных технологических и гуманитарных навыков у школьников в сельской местности и малых городах. В "Точках роста" ребята будут осваивать технологию, информатику и ОБЖ на современном оборудовании. Также на базе центров будут идти факультативы цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.

Верхнехавские ребята эту инновацию оценили на отлично.

- В нашей школе появилось новое оборудование: VR-очки, новые компьютеры, интерактивные доски и многое другое. Скоро я научусь работать на 3D-принтере и рисовать с помощью сенсорного экрана, - рассказала ученица Верхнехавской СОШ № 3 Валерия Гаврилова. - За несколько дней я практически научилась играть в шахматы. "Точка роста" не только для меня, но и для всех детей, - это шаг в будущее нашей страны.

На сегодняшний день в регионе уже обустроили 63 "Точки роста", а в ближайшие несколько лет их количество увеличится еще на 380.

- Мне кажется, очень правильное название у проекта - "Точка роста". Ведь школа - это не только место, где дети получают базовые знания. Я уверен, что в таких условиях, которые созданы в "Точках роста", будут формироваться гармоничные, всесторонне развитые личности, - отметил воронежский губернатор Александр Гусев. - Такие масштабные изменения, безусловно, стали возможны только благодаря реализации национальных проектов. Мы в этом году, получив более миллиарда рублей средств федерального бюджета, еще 500 миллионов рублей добавили своих и сделали целью уже в первый год реализации нацпроектов показать те масштабные изменения, которые ждут сферу образования. Сдаем в этом году девять новых школ и 21 детский сад. Это наш подарок жителям Воронежской области.

В здоровом теле

Чтобы молодое поколение было не только умным, но и здоровым, в регионе улучшают состояние спортивных сооружений. До 2024 года на модернизацию инфраструктуры и покупку спортивного оборудования направят почти 2,2 миллиарда рублей. Как пояснил глава департамента физической культуры и спорта области Владимир Кадурин, в этом году на финансирование регионального проекта "Спорт - норма жизни" выделено свыше 450 миллионов. Это позволит ввести в строй 18 объектов. Еще 21 планируют открыть до конца декабря в рамках областной госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

К примеру, в Воронеже заканчивается строительство Центра гребли на байдарках и каноэ. Закуплено оборудование для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на базе УВК имени Киселева, для муниципальной спортивной школы олимпийского резерва по футболу № 15 и тренировочной базы в Тенистом. Комплекты спортивно-технологического оборудования также получили СШОР по хоккею в Воронеже и в Боброве. Завершается обустройство стадиона в селе Новогольское Грибановского района.

На финишную прямую вышли работы по адаптации тренировочных площадок на двух воронежских стадионах, которые служили базами для команд - участниц ЧМ-2018. На "Чайке" смонтируют систему укрепления травяного покрытия и оборудование для легкой атлетики. На "Локомотиве" обустраивают искусственное футбольное поле с подогревом.

В 13 сельских районах оснащают площадки для самоподготовки и сдачи нормативов ГТО. В течение пяти лет такое оборудование появится во всех районах области.

В 2020 году в рамках проекта "Спорт - норма жизни" запланировано строительство 13 объектов спорта, а в рамках госпрограммы Воронежской области - еще семи.

Губернатор Александр Гусев предложил поддержать малый бизнес, который занимается строительством и эксплуатацией спортивных объектов. Соответствующую программу намечено принять в октябре. Кроме того, глава региона поставил задачу привести в порядок Центральный стадион профсоюзов в Воронеже.

Прямая речь

Марина Ракова, заместитель министра просвещения РФ:

- В этом году в 50 регионах России создали 2049 "Точек роста". К концу 2024-го по стране их будет уже 16 тысяч. Работать с оборудованием, которое устанавливается в таких центрах образования, педагогов учили специально. Причем одной из площадок, где были организованы такие курсы (на базе детского технопарка "Кванториум"), в свое время стала именно Воронежская область.