Внимание: в проект "Московское долголетие" идут мужчины

Московским пенсионерам не нужно тратить пенсию на образовательные курсы, творческие кружки и спортивные секции - все это им абсолютно бесплатно дает проект "Московское долголетие", участниками которого уже стали более 160 тысяч пожилых жителей столицы. Каждую неделю к ним присоединяются порядка 2 тысяч пенсионеров. Они учат английский, регистрируются в соцсетях, танцуют и ставят мировые рекорды.

В новом осенне-зимнем сезоне, который стартовал 1 октября, у пенсионеров будет еще больше интересных дел. И причем таких дел, которыми заинтересовалась даже сильная половина, до сих пор вяло реагирующая на призывы к насыщенной спортивной и творческой жизни.

Дамы приглашают кавалеров

Пилатес, цигун, танец живота, сальса, бачата и другие занятия, которые прежде предлагало "Московское долголетие", интересовали в основном дам. Мужчин в зрелом возрасте можно было увидеть разве что на фитнесе. По словам Владимира Филиппова, замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы, мужская аудитория в проекте не превышает 15 процентов. Желание привлечь в проект сильную половину у городских властей было давно, и наконец решение найдено - в список спортивных секций добавили сугубо мужские игры - гольф, бильярд, настольный и большой теннис, стрельбу и побольше командных - футбол, волейбол, баскетбол. На выбор появилось более 24 видов спортивных игр, которые уже привлекли внимание мужчин. В спортзале школы N 1574 теперь каждый четверг по вечерам можно встретить высоких, подтянутых игроков. По ним и не скажешь, что им за 60. На занятия ходят и любители, и профессионалы - все жители Тверского района.

К примеру, Андрей Владимирович Кердяшов играет в зале не ради фигуры. "Готовлюсь к турниру по волейболу в Финляндии", - рассказал он. Оказалось, 59-летний пенсионер с 2005 года член сборной команды Тверского района. Но вот с местом для тренировок всегда были проблемы - ездил заниматься в другие районы. В центре соцзащиты пообещали найти зал и слово сдержали. Теперь бить мячи через сетку можно всего в нескольких метрах от дома. А еще пенсионер планирует записаться на курсы компьютерной грамотности, чтобы научиться монтировать фильмы, - за годы игры в волейбол собралось много записей, из которых получились бы отличные ролики. Вместе с ним играет в волейбол Валерий Анатольевич Турлаков. Через три месяца ему исполнится 67. Пенсионер со второй группой инвалидности, которую он получил после серьезной операции на сердце, абсолютно уверен: движение - это жизнь. "В "Московском долголетии" можно заниматься и скандинавской ходьбой, и в дартс поиграть, и на общую физподготовку записаться. Многим мешает лень, но нужно все-таки не сидеть на диване и пухнуть, а заставлять себя двигаться и общаться. Я, к примеру, вчера пришел в тренажерный зал, позанимался. А еще там мне предложили прокатиться на "Добром автобусе", оказалось, это интереснейшие экскурсии по Москве с заездом в музеи. Отличный способ отвлечься от плохих мыслей и снова почувствовать радость жизни", - убежден Валерий Анатольевич.

Пенсионеров ждут даже за партами в лучших столичных вузах

А с первым снегом для пенсионеров откроются и секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. Лыжные тренировки в 14 и занятия на коньках в 17 парках.

Сцену - звездам

Открылись этой осенью в городе и долгожданные студии актерского мастерства. Так что все желающие могут выйти на сцену и сыграть еще не сыгранные в жизни роли, взять уроки сценической речи и пантомимы. Можно даже научиться создавать декорации, костюмы и другой реквизит. В театральные студии уже записались более 2 тысяч человек. Одно из популярных мест, где на занятиях всегда аншлаг, - музей-театр "Булгаковский Дом" на Большой Садовой, 10. Здесь занятия ведет народный артист России Владимир Стеклов. Участники студии "Московский театрал" по понедельникам и средам осваивают не только актерское мастерство, но и участвуют в спектаклях и постановках. "В группе 15 человек, занимаются по два часа. Берем отрывок, например из Тургенева или Достоевского, и разыгрываем его на сцене. Самой старшей артистке - 82 года, она садится на шпагат", - поделилась исполнительный директор музея-театра "Булгаковский Дом" Наталья Склярова и пообещала, что совсем скоро в спектакле по роману "Мастер и Маргарита" зрители увидят новые лица - звезд "Московского долголетия".

Новые спортивные секции сразу привлекли внимание мужчин к проекту. Фото: Михаил Синицын

Всегда активна на этих занятиях Марина Вячеславовна Холодкова. Пенсионерке - 59. Еще до студии она занималась зумбой, ходила в хор, но решила этим не ограничиваться. "На прошлом занятии мы часть времени посвятили пластике, научились двигаться в танго, еще минут 15 занимались сценической речью, а затем приступили к постановкам. Нас разделили на группы по 5-7 человек и через семь минут мы изображали "первое свидание" и "вечерний разговор в поезде". А после занятий группа рассматривает свои фото с уроков в соцсетях", - поделилась Марина Вячеславовна.

За парту

Cмогут в новом сезоне пенсионеры также сесть за парты лучших столичных вузов, свои двери для них открыли 26 учебных заведений. В настоящее время ведется запись на курсы по повышению финансовой и правовой грамотности, на занятия по психологии и ландшафтному дизайну. В Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева для ветеранов читают лекции по овощеводству и пчеловодству, а в Московском государственном университете пищевых производств открылась академия кавистов и сомелье. Основам предпринимательской деятельности и продвижению своей продукции в соцсетях учат в РЭУ им. Г.В. Плеханова, а коммерциализации хобби - в Московском политехе.

Занятия проходят во всех районах. К примеру, преподаватели Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина открыли в Южном Чертанове поэтический клуб. Пристанищем для него стал детско-юношеский центр "Виктория". Последнее занятие проводил кандидат филологических наук, завкафедрой мировой литературы Александр Пашков. Он рассказал, что работать с пенсионерами одно удовольствие - они открыты, креативны, всегда готовы на эксперименты. Поэтому-то "Хорошее отношение к лошадям" Маяковского они с легкость согласились читать в стиле... рэп! "Каждую среду мы встречаемся с пожилыми жителями столицы. Большинство слушателей знают литературу на школьном уровне, а моя задача увлечь их и заинтересовать к перечитыванию классики, открыть современных писателей. В первой литературной гостиной мы говорили о творчестве двух ведущих поэтов разных эпох. XIX век представлял Пушкин, XX - Маяковский. С помощью презентации я провел две небольшие виртуальные экскурсии по Москве минувшего и позапрошлого столетий. Вместе с Пушкиным и героиней романа "Евгений Онегин" Татьяной Лариной мы проследовали от Петровского парка до Чистых прудов (московская часть пути Татьяны из деревни в город) сначала по Петербургскому тракту, затем по Тверской улице, далее по Кузнецкому Мосту и Мясницкой, осмотрев по дороге все достопримечательности. В формате караоке исполнили песню на стихи Пушкина "Дорожные жалобы", в которой упоминается этот маршрут", - поделился доцент. Под впечатлением от виртуальной экскурсии участники даже изъявили желание выйти в сопровождении преподавателя на реальную культурную прогулку по городу.

Справка "РГ"

Пишите заявление

Участником проекта может стать любой москвич в возрасте 60+ для мужчин и 55+ для женщин. Выбрать занятия и заполнить заявление можно в одном из территориальных центров соцобслуживания населения, центрах госуслуг, поликлиниках, школах и других учреждениях, где проходят занятия.