Врач рассказал, как победить осеннюю хандру

Избавиться от осенней депрессии помогут утренняя зарядка, зеленый чай и прогулки на свежем воздухе.

По мнению главного специалиста по первичной медпомощи взрослому населению Москвы Андрея Тяжельникова, утром также не будут лишними контрастный душ, стакан чистой воды и свежий апельсиновый сок, богатый витамином С. Днем, говорит медик, желательно перейти на зеленый чай и чаще проветривать квартиру или офис. И по возможности гулять на свежем воздухе. Взбодриться помогут и ароматические масла.

- Достаточно капнуть на салфетку каплю масла лимона, лаванды, розмарина, жасмина, сосны и положить на рабочий стол, - рассказал Тяжельников агентству "Москва". - Возьмите с собой на работу горсть орехов и фрукты, которые тоже дадут дополнительную энергию.