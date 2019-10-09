Новости

У посетителя кафе в центре Москвы украли сумку с 30 тысячами евро 12:27
В Иркутске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли гимназию 12:17
Соцработница из Карелии получила 14,5 года за убийство инвалидов 12:17
Россияне оценили уровень стресса и психологических перегрузок 12:14
Максим Акимов возглавил совет директоров "Почты России" 12:13
Пассажир рейса Красноярск - Москва скончался во время полета 12:11
Силуанов: Новые критерии признания граждан резидентами еще не приняты 12:04
Партнер Toyota представил конкурента Suzuki Jimny 12:04
Памела Андерсон поблагодарила президента РФ за выпуск косаток 12:03
В Югре поймали серийного поджигателя жилых домов 12:02
Фармацевты России и Беларуси обсудили актуальные проблемы 12:00
Исследование лавы показало, была ли жизнь на Венере 11:55
В московских парках обновят 318 детских площадок 11:51
Врач рассказал, как победить осеннюю хандру 11:43
В России создали робота-двойника Эйнштейна 11:40
В ижевском зоопарке посетители до смерти закормили олененка резиной 11:39
Дикие козы вызвали кризис на острове в Греции 11:32
Освобожден от должности вице-губернатор Подмосковья 11:30
В Уфе на газопроводе вспыхнул трехметровый факел 11:27
В Петербурге сняли на видео огненный фонтан из-под земли 11:22
Писатель Виктор Кокосов подарил Старорусской библиотеке шесть книг 11:21
Путин и Берлускони встретились в Сочи 11:18
Видео: в аэропорту Чикаго "взбесился" багажный погрузчик 11:08
В Йошкар-Оле на уроке физкультуры умер школьник 11:03
Российско-белорусский исторический атлас выпустят к 75-летию Победы 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
09.10.2019 11:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врач рассказал, как победить осеннюю хандру

Текст: Сергей Жуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Избавиться от осенней депрессии помогут утренняя зарядка, зеленый чай и прогулки на свежем воздухе.

Фото: istockphoto.com
Врачи рассказали, как защититься от осенней простуды

По мнению главного специалиста по первичной медпомощи взрослому населению Москвы Андрея Тяжельникова, утром также не будут лишними контрастный душ, стакан чистой воды и свежий апельсиновый сок, богатый витамином С. Днем, говорит медик, желательно перейти на зеленый чай и чаще проветривать квартиру или офис. И по возможности гулять на свежем воздухе. Взбодриться помогут и ароматические масла.

- Достаточно капнуть на салфетку каплю масла лимона, лаванды, розмарина, жасмина, сосны и положить на рабочий стол, - рассказал Тяжельников агентству "Москва". - Возьмите с собой на работу горсть орехов и фрукты, которые тоже дадут дополнительную энергию.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал "рецидивом старого" доклад Сената США о влиянии РФ
Российский союз туриндустрии нашел замену Турции
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17
Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду
Блогеры сравнили стоимость продуктов в России и на Украине