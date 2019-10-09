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09.10.2019 06:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Главное - это пациент"

Зачем 62-й больнице линейный ускоритель
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Общеизвестно, об этом свидетельствует мировой опыт: онкологические болезни предпочтительнее лечить в специализированных клиниках. 62-я московская городская больница из их числа. В эти дни ей исполнилось 60 лет. Самое время задать несколько вопросов главному врачу больницы Дмитрию Каннеру. Он возглавил ее в 2016 году.
Дмитрий Каннер: Раньше пациент лежал в стационаре почти 40 дней. Теперь - не больше десяти. Почему? Совсем иная, очень мощная диагностическая база. Все, что применяется в онкологических клиниках мира, у нас есть. Фото: Сергей Михеев Дмитрий Каннер: Раньше пациент лежал в стационаре почти 40 дней. Теперь - не больше десяти. Почему? Совсем иная, очень мощная диагностическая база. Все, что применяется в онкологических клиниках мира, у нас есть. Фото: Сергей Михеев
Дмитрий Каннер: Раньше пациент лежал в стационаре почти 40 дней. Теперь - не больше десяти. Почему? Совсем иная, очень мощная диагностическая база. Все, что применяется в онкологических клиниках мира, у нас есть. Фото: Сергей Михеев

А проповедует нынешний главный правило: "Врач, независимо от ранга, места работы, должен помнить: главное - это пациент".

- Когда-то наша больница была на 700 коек. Теперь их 525. Да, мы результат оптимизации, - рассказывает Дмитрий Юрьевич. - Только не надо сокращение коечного фонда однозначно считать явлением отрицательным. Приведу цифры. В 1972 году, когда было у нас 700 коек, в год лечили около 5 тысяч пациентов. Ныне лечим более 18 тысяч. Раньше пациент лежал в стационаре почти 40 дней. Теперь - не больше десяти. Почему? Совсем иная, очень мощная диагностическая база. Все, что применяется в онкологических клиниках мира, у нас есть.

- Начиная с уникальных иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований?

Фото: iStock
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- Обязательно. Ведь диагностика онкозаболеваний сегодня перешагнула клеточный и тканевой уровень. Вышла на молекулярно-генетический. Это позволяет быстро и точно поставить диагноз, определяет биологический подтип опухоли. А это в свою очередь позволяет правильно назначить наиболее эффективный метод лечения.

- Понимаю, что задаю не совсем юбилейный вопрос. Но не могу его не задать. Чтобы быть госпитализированным в вашу клинику на прохождение этого исследования, пациент должен иметь специальное направление? Его к этому времени уже госпитализировали? Или это амбулаторная процедура? Ее проводят за деньги или она включена в программу госгарантий, ОМС?

- Чаще всего, - отвечает Дмитрий Юрьевич, - это исследование проводят амбулаторно. Большинство молекулярных и иммуногистохимических тестов в Москве проходит в системе ОМС. Для жителей других регионов - по направлениям местных онкологов. Госпитализируется пациент после постановки диагноза. В самом стационаре начинается процесс лечения.

Кстати

Прошлое, настоящее, будущее

В 62-й проводится лучевая терапия. Но 62-я не была бы 62-й, если бы довольствовалась тем, что есть. И потому в эти юбилейные дни здесь приобретают современный линейный ускоритель. После его появления начнутся радиохирургические вмешательства. А еще 62-я мечтает заполучить в свой арсенал робота для проведения операций. Специалистов для этого направления здесь уже подготовили. Так что дело только за самим роботом. В юбилейный год его появление в больнице было бы весьма уместно.

Фото: Сергей Михеев

В честь юбилея в 62-й прошла научно-практическая конференция. На ней было два председателя: бывший, но легендарный главный врач Анатолий Махсон и нынешний главный врач Дмитрий Каннер. Не станем вдаваться в подробности научной тематики. А вот название конференции приведу - очень оно точное, можно сказать, выстраданное: "Прошлое, настоящее, будущее". Не только специалисты 62-й соберутся на конференцию. Опыт ее работы востребован и желающими избавиться от онкологической беды, но прежде всего теми, кто это делает.

С юбилеем, 62-я!

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