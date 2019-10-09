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09.10.2019 17:58
Проект: В регионах

Жители Калуги недовольны ремонтом во дворах

9 октября состоялось внеочередное заседание городской думы. Перед началом заседания вновь избранный депутат по округу № 19 Андрей Голубев принес присягу, Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил Андрею Голубеву депутатский знак и удостоверение.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Была согласована сделка муниципальным предприятиям. МУП "Калужские городские коммунальные электрические сети" согласована сделка, связанная с предоставлением займа муниципальному предприятию "Калугатеплосеть" в сумме 13 миллионов рублей путем выпуска векселя под 7,5 % годовых со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 30.04.2020.

В рамках часа контроля была заслушана информация о реализации в Калуге проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В настоящее время работы ведутся на восьми дорогах: улицах Зерновая, Грабцевское шоссе, Резванская, Тульская, Глаголева, Пухова, Баррикад и Никитина.

Фото: Калужская городская Дума
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Все улицы за исключением Никитина и Тульской подготовлены к укладке ЩМА. На улицах Тульской и Никитина ведутся работы по установке подпорных плит и канализационных люков, эти работы планируется завершить к 14 октября, после чего приступить к укладке асфальта.

Также ведутся работы по ремонту улицы Московской: на ремонтируемом участке заменено 85% бордюрных камней (более 4 км), на 50% завершена укладка выравнивающего слоя (более 35 тысяч кв. м), ведется работа по разборке старого покрытия тротуаров.

Парламентарии высказали ряд замечаний и предложений. Депутат Константин Сотсков предложил в следующем году прописать в конкурсной документации требование выполнять асфальтирование примыканий сразу же после завершения работ по ремонту улиц.

Фото: Калужская городская дума
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Поддержал коллегу и Виктор Борсук.

- Все примыкания необходимо доделать до конца октября, - уверен депутат, - в настоящее время из-за разницы высоты асфальта водители вынуждены резко тормозить перед перекрестками, что приводит к ДТП и пробкам, объем работ на примыканиях не значительный, но это позволит улучшить транспортную ситуацию в городе.

Городской голова Дмитрий Разумовский предложение поддержал, но отметил, что завершить работы по асфальтированию примыканий до конца октября не удастся, в связи с тем, что основные усилия подрядных организаций направлены на завершение укладки асфальтового покрытия на основных магистралях центральной части города.

Депутат Александр Одиночников обратил внимание на необходимость ускорить ремонт улицы Тульской, находящейся в плачевном состоянии. Юрий Титков в свою очередь напомнил руководству управления городского хозяйства о поручении установить в конкурсной документации предельный срок между фрезерованием улиц и укладкой асфальта.

Фото: Городская дума города Калуги
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По словам начальника управления городского хозяйства Алексея Волкова, это предложение будет учтено в следующем году, за нарушение сроков будут предусмотрены штрафные санкции, вплоть до расторжения контракта.

Также был заслушан отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды". В настоящее время завершены основные работы на всех 60 дворах, включенных в программу. В адрес подрядной организации направлены замечания по ремонту пяти дворов, которые будет необходимо устранить в ближайшее время.

Депутаты высказали немало претензий к работе подрядной организации. Так во дворе дома № 12 по улице Терепецкой необходимо завершить работы по обустройству парковки, во дворе дома № 15 по улице Вишневского был закатан в асфальт канализационный люк, не принят ремонт двора дома № 139 по улице Тульской - жителей не устроило качество работ. Не принят и двор домов № 30 - 35 по улице Никитина: не были установлены скамейки и малые архитектурные формы, не произведена отсыпка бордюров и не вывезен строительный мусор. Не была произведена отсыпка бордюров и во дворе дома № 1 по улице Курсантов.

Все замечания были учтены представителями подрядной организации и специалистами городского хозяйства. Множество претензий высказали жильцы дома № 95 по улице Суворова.

Фото: Калужская городская дума
Ремонт калужских дорог завершат к декабрю

- Асфальт во дворе дома уложен с нарушениями, после дождей появляются огромные лужи, допущены ошибки и при составлении смет, подрядчик обещал устранить все недостатки, но на протяжении трех недель не выходил на связь, - сообщил депутат Александр Окунев.

Было принято решение обсудить этот вопрос на встрече с жителями с участием руководителя подрядной организации.

Глава городского самоуправления Александр Иванов в свою очередь напомнил о необходимости устранить недостатки ремонта двора дома № 1 по Площади Победы.

- После дождей во дворе скапливается вода, на прошлом заседании Думы представителем подрядчика уже было обещано, что все недостатки будут устранены, но этого не произошло, - отметил Александр Иванов.

Как сообщил директор ООО "СПК Век" работы во дворе уже ведутся. Вопросы ремонта дорог и дворовых территорий будут находиться на контроле депутатского корпуса. 

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