Биробиджанский полицейский спас жизнь человеку по дороге на работу

Дежурный изолятора временного содержания МО МВД России "Биробиджанский" лейтенант полиции Николай Цыганко вовремя оказал помощь тяжело больному человеку и спас ему жизнь.

Утром, направляясь на работу, полицейский услышал шум и крики, доносившиеся из продуктового магазина. Он немедленно зашел внутрь и увидел, что на полу без сознания лежит мужчина. Быстро сориентировавшись Цыганко повернул его на бок и расстегнул одежду, чтобы облегчить дыхание. А после этого вызвал "скорую" и остался присматривать за пострадавшим до приезда бригады. К моменту прибытия врачей мужчина успел прийти в сознание.

"На станции Скорой помощи позже сказали, что именно благодаря оперативным и грамотным действиям лейтенанта полиции мужчине была вовремя оказана медицинская помощь, и он остался жив", - отмечают в пресс-службе УМВД по Еврейской автономной области.

Как пояснили родственники больного, он страдает заболеванием, из-за которого у него внезапно случаются приступы.