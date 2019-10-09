Не стал исключением и минувший сентябрь. По результатам работы Госсовета было принято несколько важных решений социального характера. Одно из самых значимых касается ипотеки. Помните, президент России, внимательно выслушав наш доклад, принял очень нужное решение: снизить ставку ипотеки для дальневосточников возрастом до 35 лет до 2 процентов годовых. Это историческое для региона событие случилось в половине третьего ночи по владивостокскому времени. Помню, что тогда Владимир Владимирович освободился очень поздно. Он внимательнейшим образом выслушал наше предложение. Пообщавшись с профильными министрами, президент заявил о 2-процентной ипотеке. Я от эмоций зааплодировал. За этим решением был большой коллективный труд. Оно, бесспорно, прорывное.

Можно смело сказать, что у дальневосточной молодежи появилась реальная, посильная возможность стать владельцами комфортного жилья. Появился, если хотите, новый горизонт жизни. Ежемесячный ипотечный взнос со ставкой 2 процента соизмерим с той суммой, которую молодые люди обычно тратят на аренду жилья. Но, снимая квартиру, ты отдаешь деньги дяде Ване, а благодаря снижению процентной ставки те же деньги можешь вложить в свое жилье! И постепенно выкупаешь его в собственность.

Мы доказали, что ипотека на Дальнем Востоке для многих была затруднительна. Потому что банковские ипотечные предложения, которые действовали в регионе, в среднем начинались от 9,1 процента. И для того чтобы молодые люди могли получить и в дальнейшем выплатить эту ипотеку, доходы на семью должны составлять не меньше 70 тысяч. Многие просто не могли воспользоваться этими кредитными продуктами. Нет у них такого заработка. Если мы не можем обеспечить заработок, значит, должны снизить кредитный порог. Что и сделали.

Стратегическая задача

Наше министерство уже работает с крупными российскими компаниями-застройщиками, которые готовы зайти на Дальний Восток и строить дома под эту ипотеку. Мы найдем все возможности привлечь профессиональных строителей к возведению в регионе комфортного, качественного жилья. Потому что наши города не всегда могут самостоятельно справиться с этой задачей: строить сети, котельные, обустраивать водоснабжение и канализацию. Строить дороги к будущим микрорайонам, в которых могут жить молодые семьи. Повторюсь, тем муниципалитетам, которые будут реализовывать эту программу, мы поможем организовать эти стройки.

Это стратегическая задача. Ведь не секрет, что одна из основных причин отъезда молодежи из региона связана с отсутствием своего жилья и сложностью его приобретения.

Вторая причина начинается со стабильного заработка. Прошло не так уж много времени с тех пор, когда я работал министром строительства и ЖКХ в Амурской области. Помню, как мы с колоссальным трудом в городе Сковородино искали единственного сварщика, который мог бы починить котел на городской котельной.

Целым министерством искали одного сварщика, чтобы не заморозить город. Это было меньше десяти лет назад. Сегодня на стройки в городе Свободном нужно больше 500 сварщиков. И эти стройки не стоят, люди приезжают, многих переобучают на месте. И огонек электросварки мерцает днем и ночью.

Ипотека до 2 процентов годовых... У дальневосточной молодежи появилась реальная, посильная возможность стать владельцами комфортного жилья

Свободный, Шикотан, Сковородино

Ответственно скажу про Дальний Восток: здесь было очень много создано непродуктивной "временщины". Начиная от домов-времянок и заканчивая атмосферой, которая во многом была пропитана этим разрушительным духом непостоянства. Один мой хороший приятель, который работал региональным министром транспорта, с удивлением заметил, что большинство автодорожных мостов 50-70 лет назад строились как временные. Эта "временность" растянулась на несколько поколений, она пропитала все и вся. И нанесла очень много вреда.

Сегодня мы кардинально меняем психологию, свои позиции, подход государства в целом, все делаем основательно и капитально. Никаких временных проектов.

Приведу несколько примеров. В Амурской области выстраивается новая высокотехнологичная концепция строительства и развития газохимического кластера. Он включает в себя четыре ключевых элемента: газопровод "Сила Сибири", Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газохимический комплекс и завод по производству метанола в городе Сковородино.

Это тысячи новых рабочих мест, это невиданное развитие города Свободный, который прежде иначе как депрессивным никто не называл. Сегодня город расцветает, теперь там купить квартиру - задача не из легких.

Остров Шикотан всегда был одним из самых проблемных точек на Курилах. Сейчас он стремительно меняется, строительство мощнейшего рыбоперерабатывающего завода вдохнуло в него новую жизнь. Десятилетия густой временщины, которая, как туман, окутывала не только этот Курильский остров, - позади. На Курилы пришла цивилизация. За последние годы государство вложило в эти острова больше, чем за несколько предыдущих десятилетий. Туда приходит жизнь с другим уровнем качества.

Александр Козлов: У молодежи появился новый горизонт жизни. Фото: Владимир Смирнов/ Фотохост-агентство ТАСС

Доступные перелеты

Сегодня у нас работают уже почти 2000 инвестиционных проектов в различной степени реализации. Созданы 242 предприятия. Появилось почти 40 тысяч рабочих мест. Это не просто цифры. За ними новые перспективы для дальневосточников. До 2022 годы мы обязательно построим более 700 объектов социальной инфраструктуры.

Одна из по-настоящему больших и важных проблем, стоящих перед регионом, - это транспортная доступность. Правительство это понимает и каждый год увеличивает число субсидируемых перелетов с Дальнего Востока и на Дальний Восток.

Чтобы из Анадыря или Петропавловска-Камчатского долететь до Москвы, нужно преодолеть то же расстояние, что и на другой континент Земли. Дешевым перелет на такие расстояния быть не может, тариф просчитывается и обосновывается экономически. Но у большинства крупных авиакомпаний, а другие на эти направления не летают, всегда есть более рентабельные маршруты. За счет которых они смогут перекрыть пару-тройку нерентабельных, но социально, вернее человечески, очень нужных и важных. Авиация для дальневосточников - это самый важный транспорт. У нас есть немало мест, куда можно только долететь. Других вариантов просто нет. Председатель правительства дал распоряжение решить вопрос субсидирования авиабилетов на рейсы, которые летают и по Дальнему Востоку.

Людям не надо говорить: уплотняйтесь, мигрируйте. Это наша Земля, жизнь на которой создают и продолжают только люди. Где нет людей, там и жизни немного. Жизнь на Дальнем Востоке - это совершенно особая история

Мы вовремя спохватились!

Понимаете, нельзя прийти и просто просить денег. Считаю, что помогать нужно тому, у кого идет положительная динамика жизни, кто развивается, кто старается, у кого четкие цели и планы.

Бесспорно, мы прошли то время, когда многое просто разбазаривалось и мы чуть не потеряли Дальний Восток. Государство вовремя поменяло вектор и градус отношения к нашему уникальному региону. Мы вовремя спохватились!

Вот сейчас мои коллеги пишут проект закона о преференциях для жителей Арктики. Убежден, те, кто пишет этот законопроект, обязательно должны встретиться с теми, для кого они его пишут. Если надо, то и не один раз встретиться и проговорить с людьми каждую букву закона. Тогда будет толк, тогда закон будет живой, актуальный и полезный для общества.

Нужно все делать для того, чтобы не получился извечный спор между строителем и дизайнером. Один придумал и нарисовал, а другой не знает, как все это построить. К слову, когда читаю "освоить", всегда внутренне настораживаюсь. Это слово, как правило, пустое, в нем жизни нет...

Без людей жизни нет

Государство не будет уходить из малонаселенных мест. Иначе мы эти места потеряем. И людям не надо говорить: уплотняйтесь, мигрируйте. Это наша земля, жизнь на которой создают и продолжают только люди. Где нет людей, там и жизни немного. Жизнь на Дальнем Востоке - это совершенно особая история. И не учитывать эти особенности нельзя.

Территории опережающего развития, или, как мы их сокращенно называем, ТОРы, - это инструмент для развития территорий. И эти инструменты на Дальнем Востоке работают. Эффективно работают. В Якутии ТОР "Кангалассы" - прекрасное тепличное хозяйство, люди, живущие в краю вечной мерзлоты, кушают овощи, зелень, которые для них вырастили рядом. Никаких транспортных расходов и издержек.

И еще, когда ты с людьми ходишь по одним тротуарам, тогда трудно для них делать что-то плохое и абы как. Поэтому качество у тех овощей хорошее. И сама жизнь там регулирует ценообразование. У нас таких проектов очень много на Дальнем Востоке. Они реально делают жизнь качественней, комфортней и лучше.

Самый недавний миг счастья? У меня недавно сын родился! Это счастье, которое даже трудно передать словами

Медпункт без зеленки

Много усилий было посвящено организации работы по нацпрограмме развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Никогда в жизни в нашем государстве не было отдельной национальной программы по развитию этого региона.

Мы работали вместе с региональными и отраслевыми командами. Было очень сложно сделать документ, который должен быть написан в соответствии со всеми чиновничьими регламентами и в то же время быть доступным и понятным всем. Нам это удалось. Мы свой проект национальной программы презентовали на президиуме Госсовета президенту России Владимиру Путину.

Он дал поручение согласовать его с министром финансов, потому что это все-таки дорогостоящий проект, и за собой несет большие расходные обязательства. Мы сейчас этой работой занимаемся. Она ежедневная, кропотливая и сложная. Анализируя ее, мы видим многие недочеты даже внутри систем и отдельных ведомств.

У многих возникают вопросы, зачем по отдельной программе нужно строить фельдшерско-акушерские пункты на Дальнем Востоке. Когда для этого есть уже созданные нацпроекты. Ответ прост: по ведомственному учету Минздрава ФАПы есть, но многие из них находятся в неприспособленных и даже в аварийных помещениях. Из них порядка 200 еще с печным отоплением. Аварийных медпунктов на Дальнем Востоке больше 100. Ну это же никуда не годится! Когда начинаешь вникать, там многое зарегламентировано.

Будучи губернатором Амурской области, я заехал в один сельский медпункт и спросил, есть ли у них зеленка. Фельдшер растерянно ответила: нету. Стали разбираться, и оказалось, у медпункта нет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Лицензии нет, потому что его здание не соответствует требованиям. Новый построить - нет денег. А старый не соответствует требованиям. Раз не соответствует, нет лицензии. Нет лицензии, значит, нет зеленки. А по документам ФАП есть и даже работает...

Вопрос нехватки медицинских кадров по-прежнему острый. Радует, что есть понимание индивидуального подхода к дальневосточным регионам. Миллион рублей подъемных для врача в Крыму и в Магадане - это две разные истории. Миллион в Крыму - это не одно и то же, что миллион на Колыме. Рад, что принято решение об увеличении подъемных фельдшерам, врачам и учителям, которые приедут работать в небольшие населенные пункты. Поэтому решение президента России о том, что программы "Земский доктор" и "Сельский учитель" нужно адаптировать под наши реалии и увеличить выплаты в два раза, - это, конечно, отлично.

Еще пример. Норматив оснащенности одного учебного места - 178 тысяч рублей. То есть для Москвы 178 тысяч и для арктической Чукотки, а также для школы на острове Парамушир - те же 178 тысяч. На заседании президиума Госсовета, который проходил в рамках Восточного форума, мы сделали акцент на этом. Нас услышали, Владимир Путин заострил внимание на этом вопросе. Посыл федеральным ведомствам дан. Будем следить за решением и этого вопроса.

Русский - это гордое и символичное название острову дал граф Муравьев-Амурский. А мост сделал картинку безошибочно узнаваемой. Фото: Getty Images

Министр - не машина с мигалкой или кабинет

Это в первую очередь большая ответственность перед людьми. И перед той работой, которую делаешь. Наше министерство специфическое, территориальное. И мы как адвокаты отстаиваем интересы и решаем вопросы огромного региона нашей страны.

Последний пример: недавно был у меня владелец Хабаровского аэропорта. Там недавно презентовали новый прекрасный терминал. А что делать со старым терминалом? Он тоже еще хороший, добротный и крепкий. Появилась идея сделать там музей авиации, зону отдыха, хороший ресторан. Люди же должны ждать, встречать и провожать с максимальным комфортом.

Зашел на прием к курирующему вице-премьеру, проговорили, хорошая идея. Решили подключить один из федеральных музеев, чтобы его специалисты помогли хабаровчанам организовать музей авиации. Все, пошла история. А людям какая разница, кто из власти это делает? Самое главное, что будут видны изменения и результаты.

Я всегда понимаю, что у любого моего коллеги в правительстве в масштабах целая страна. И, конечно, правила, методики, нормативные документы, коэффициенты, по которым он работает, они написаны из расчетов и масштабов страны.

Один пример: в прошлом году на президиуме Госсовета мы докладывали о том, что коэффициент методики расчета индекса бюджетных расходов по регламенту Минздрава был ограничен от 0 до 3. Просто ограничен постановлением 2012 года.

Задача нашего министерства была доказать необходимость увеличения этого коэффициента до 4,5%. Доказали. В результате четыре региона Дальнего Востока получили более 6,5 миллиарда дополнительно на систему здравоохранения. Просто нужно было доказать и объяснить, что действующий документ семилетней давности уже устарел и неэффективен в нашем случае.

Доказали - и деньги пришли на арктическую Чукотку и Камчатку. Наша задача - переложить на методологический язык вопросы, которые возникают из обычных эмоций, из разговоров. Возвращаясь к национальной программе по развитию региона - мы должны понимать, что есть такое очень важное понятие, как "защищенные позиции".

Условно в них прописано, что если в населенном пункте больше 300 жителей, то у них обязательно должны быть библиотека и медицинский пункт. А там, где населения больше десяти тысяч человек, обязательно должен быть свой музей и кинотеатр.

Я сам жил в маленьком городке. Там жизнь примерно такова: неделю работаешь, в выходные берешь машину или билет на автобус, едешь в областной центр. Музей, театр, интересный ресторан. Пожалуйста. Раз в год слетал в Москву - Большой театр, цирк, походы по музеям и театральным премьерам.

Примерно так мы и писали Дальневосточную национальную программу развития. Мы все просчитали. Обратите внимание, на Дальнем Востоке 1834 населенных пункта с населением до 20 тысяч человек каждый. Там не может быть театров оперетты и симфонических оркестров. Главное, чтобы у человека была возможность добраться до интересующих его оркестров и балетных постановок. Вот таков простой и комфортный регламент жизни.

Лекала реальности

По территории Дальнего Востока проходят две важнейшие железные дороги страны: Транссиб и БАМ. Мы в постоянном рабочем общении с главой РЖД, Олег Валентинович Белозеров прекрасно понимает, что железная дорога - это не только пропускная способность, но и целая инфраструктура.

Дорога - это в первую очередь люди. Железнодорожники столкнулись с той же проблемой, что и мы: либо эта инфраструктура не соответствует стандартам сегодняшнего времени, либо ее просто не хватает в рамках будущих проектов.

Сейчас мы получили на согласование инвестиционную программу РЖД, и мы должны вместе с коллегами ходатайствовать о ее принятии.

Дать железнодорожникам возможность со стороны федерального правительства, условно, не отдавать в бюджет все дивиденды, а на эти дивиденды строить дополнительную социальную инфраструктуру.

Поезда должны ходить без остановок. У людей, работающих на железной дороге, - семьи, дети. Одним словом - жизнь! И она должна быть максимально качественной.

Ее надо строить по лекалам реальностей, а не параграфов теории. А реалии бывают такими, что если от основного железнодорожного пути сделать несколько километров ответвления, то мы дадим жизнь малым поселкам и селам, расположенным в тех местах.

Которые, к сожалению, погибают без транспортной доступности. Представляете, несколько километров железнодорожного пути - и не погибнет целое село, и новая жизнь придет в маленький поселок. Поселок останется на карте региона, со своей биографией.

С дорогами на Дальнем Востоке сложнее, чем в остальной России. Статистика ГИБДД говорит, что до 70% аварий со смертельным исходом происходит на местных "убитых" дорогах. В других районах нашей страны - не больше 45%. Вот за этими двумя цифрами и прячется весь масштаб проблем. Любое логистическое сообщение добавляет градус развития. Это не только дороги внутри страны, но и коммуникации с нашими соседями.

Мост через Амур

Мы в 2015 году начали заниматься проектом строительства международного моста через реку Амур, между Благовещенском и Хэйхэ. Это уникальная стройка! Единственный подобный проект в стране, реализуемый без бюджетных средств, на условиях концессионного соглашения с последующей оплатой за него за счет провозной платы.

И я надеюсь, что этот проект станет примером для других, ведь желание и возможности у многих регионов есть. Должен обязательно быть какой-то "пилот" - для начала. Весь мост - не только сам переход через Амур, это 13 километров подъездных путей и еще один мост через протоку Амура. На российской стороне строят российские компании. Я помню 2015 год, когда было много кризисных моментов, когда каждый губернатор вел штаб на своей территории, решая, как сохранить предприятия, которые уже существуют.

Не то чтобы создать новые, а сохранить существующие. Хорошо помню, как одна из дорожных компаний ставила вопрос о сокращении 700 человек, работающих на автобазе. Мы этого не допустили.

Когда начали строить мост, к нам для его строительства перебазировались филиалы из Читы, из Еврейской автономной области, даже из Калининграда. В поставке комплектующих для этого моста задействованы заводы Кургана и Тюмени.

Все для этого моста произведено в России, кроме вант, они французские. Стоимость проекта - 19 миллиардов рублей. И это не бюджетные деньги, ни рубля из бюджета не потрачено. Эти деньги из китайских банков взяты. Сейчас проект подходит к реализации, на нем были задействованы в течение трех лет больше тысячи человек.

Деньги, вложенные в строительство, дают возможность работать многим коллективам. Сейчас ждем ответ от китайской стороны, чтобы была возможность на автомобилях пересекать границу, спокойно и комфортно путешествовать на авто. За этим мостом большое будущее. Сегодня уже граждане 18 стран имеют возможность пользоваться электронными визами при въезде на Дальний Восток.

Наиболее активно электронными визами пользуются граждане Китая - их въехало 107 тысяч. Граждан Японии въехало 26 тысяч. Из Индии - 2,2 тысячи. Всего в этом году оформлено 144 тысячи электронных виз. Еще один важный момент - "Дальневосточный гектар", программа, которая, кроме всего, позволила наладить процедуры быстрого оформления земельных участков. И что не менее важно - бесплатно. Практика показала: в среднем на оформление уходит 35 дней.

Через эту программу вскрыли пласт технических проблем и решили эти проблемы. Стало все больше и больше порядка в кадастровом учете земель.

Благодаря "гектару" начали образовываться новые населенные пункты, например в Хабаровском крае. Больше половины всех взятых гектаров люди используют под строительство.

О личном

Где силы беру? В первую очередь - в семье и в понимании того, что я работаю для своих земляков, для своих учителей, для своих одноклассников, одногруппников. Для тех, рядом с кем жил свою жизнь, начиная с детства и до дня сегодняшнего.

Когда нахожусь в Москве, стараюсь успевать играть в хоккей. У меня есть команда, которая в свое время меня приютила, еще когда я был губернатором. Играл с ними, когда приезжал в столицу в командировки. Не могу без спорта жить.

Признаюсь, мало уделяю времени семье. Перед женой просто неудобно. Но сейчас взял за традицию утром дождаться, когда проснется дочка, пообщаться с ней. Помогу ей умыться, пожелаем друг дружке хорошего дня, поцелуемся, и тогда папа уходит из дома. Она у нас рано просыпается, поэтому все успеваю.

Самый недавний миг счастья? У меня недавно сын родился! Это счастье, которое даже трудно передать словами. Мы с Аней назвали его простым русским именем Ваня. Иван Александрович. Хорошо звучит, правда?..

Из биографии

Александр Козлов родился в 1981 году на Сахалине. Большую часть жизни прожил в Амурской области, по образованию юрист. Начинал работать юрисконсультантом на угледобывающем предприятии города Райчихинска. Избирался мэром Благовещенска и губернатором Амурской области. С мая 2018 года - министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Его жена Анна Логинова - профессиональный психолог. Министр - поклонник хоккея, русской бани и отечественного кино.

Подготовил Александр Ярошенко

Социальная акция

Горбуши хватит всем

Фото: Saiko3p/ iStock

Жителей Камчатского края бесплатно обеспечат свежей рыбой. Мало­обеспеченные граждане, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья получат почти 170 тонн рыбы. На краевую столицу выделено 55 тонн горбуши, и пункты по ее раздаче будут работать несколько дней в разных районах города. 8 октября "Акция "Рыбный край" стартовала на площади Труда Петропавловска-Камчатского.

- В течение нескольких часов все, кто пришел на площадь, получили пакеты, в которых было примерно по пять килограммов рыбы, - рассказала пресс-секретарь городской администрации Светлана Погожева.

Именно то, что рыбу накануне расфасовали, позволило оптимально организовать ее раздачу. Волонтерам оставалось только передавать пакеты горожанам. Хотя цель акции - обеспечить этим продуктом малообеспеченных, инвалидов и пенсионеров, никаких подтверждающих документов с желающих получить горбушу не спрашивали. Тем не менее привезенных 10 тонн рыбы хватило всем. Маломобильным людям и инвалидам рыбу доставляют на дом социальные работники. На второй день акции раздали 14 тонн рыбы.

Подготовила Евгения Шерешевская, Петропавловск-Камчатский