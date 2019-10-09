На Камчатке произошли два землетрясения подряд

Два землетрясения с разницей в десять минут были зафиксированы утром 9 октября в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.

Как сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск, первый толчок случился в 73 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился в точке с координатами 52.56 северной широты, 159.52 восточной долготы, на глубине 60 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7.

Второе колебание случилось на той же глубине, но ближе к краевой столице - в 60 километрах к юго-востоку. Магнитуда - 3,8.

Жители края землетрясений не почувствовали.