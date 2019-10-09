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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке произошли два землетрясения подряд

Текст: Дина Непомнящая

Два землетрясения с разницей в десять минут были зафиксированы утром 9 октября в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Как сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск, первый толчок случился в 73 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился в точке с координатами 52.56 северной широты, 159.52 восточной долготы, на глубине 60 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7.

Второе колебание случилось на той же глубине, но ближе к краевой столице - в 60 километрах к юго-востоку. Магнитуда - 3,8.

Жители края землетрясений не почувствовали.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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