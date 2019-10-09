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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке спасли экипаж "затонувшей" подлодки

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Пресс-служба ВВО Фото: Пресс-служба ВВО
Фото: Пресс-служба ВВО

Учение по оказанию помощи "аварийной" подводной лодке, лежащей на грунте, провели в акватории Авачинского залива. Спасательное судно "Георгий Козьмин" c автономным аппаратом "АС-30" на борту отправилось в район условного ЧП.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, в полигоне специалисты спустили батискаф на воду. После этого он отыскал стенд-макет эпроновской выгородки подлодки, лежащий на глубине 30 метров. Глубоководный аппарат подошел к макету, осмотрел его, а затем закрепился на комингс-площадке. Экипаж "АС-30" отработал эвакуацию экипажа "аварийной" субмарины. Вместе с обитаемым батискафом на глубине находился и роботизированный аппарат "Веном", который контролировал безопасность подводных работ.

Такое учение помогло отточить действия экипажа "АС-30" в мутной из-за цветения воде при работе манипуляторами, подруливающими устройствами и световыми приборами. Подводники подключили шланги для подачи воздуха высокого давления в подлодку, открыли люки.

Всего в тренировке участвовали три спасательных судна.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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