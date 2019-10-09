На Колыме усомнились в объективности рейтинга смертности от алкоголя

Методика подсчета, предложенная в рейтинге, согласно которому самое большое число погибших в результате употребления алкоголя оказалось на Чукотке и в Магаданской области, вызвала сомнения у представителей минздрава Колымы.

"Установление диагноза "алкогольная кардиомиопатия" или другого алкогольного поражения внутренних органов при отсутствии достоверных критериев синдрома зависимости от алкоголя вызывает сомнение. Напоминаем, что именно внутренние причины смерти, обусловленные алкоголем, поставили Магаданскую область в "лидеры" смертности", - заявил представитель министерства РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что при установлении врачами-патологоанатомами и судмедэкспертами посмертных диагнозов необходимо лучше обосновывать этиологию поражений внутренних органов человека.

Он также добавил, что стоит обратить внимание и на то, что у коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в регионах-лидерах, хуже развита восприимчивость к алкоголю из-за особенностей биохимического обмена. Поэтому их организм больше подвержен его разрушающему воздействию. С пьющими представителями малых народов регулярно работают наркологи и психиатры.

Напомним, авторы всероссийского рейтинга смертности от алкоголя, решили учесть в своем исследовании не только случаи отравления спиртным, но и ситуации, когда его длительное употребление приводило к развитию заболеваний, от которых умер человек. В результате в пятерку сомнительного лидерства попали Чукотский автономный округ, Магаданская, Ивановская, Новгородская и Ярославская области.