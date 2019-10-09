В Хабаровске собака напала на детей

Правоохранители Хабаровска проводят проверку по факту нападения собаки на детей. По информации СМИ, в частном секторе Индустриального района животное набросилось на четверых ребят и покусало их за ноги.

Детям оказана медицинская помощь, из-за незначительности травм они отпущены на амбулаторное лечение.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба ведомства.

После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.