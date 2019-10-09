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09.10.2019 06:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье вандалы осквернили мемориал погибшим в ВОВ

Текст: Дина Непомнящая

В ночь на 9 октября в городе Уссурийске неизвестные осквернили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, засыпав землей Вечный огонь. Сообщение об акте вандализма поступило в дежурную часть городского отдела полиции.

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Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, правоохранители уже ищут хулиганов. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они составили ориентировку и передали нарядам полиции.

Жителей города, знающих что-то о произошедшем инциденте, также просят не оставаться равнодушными.

Справка "РГ"

Мемориал воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, создал скульптор Валерий Ненаживин. Памятную композицию открыли в мае 1977 года. Имена тех, кто так и не вернулся домой с фронта, выгравированы на плитах. Вечный огонь для мемориала привез с Марсова поля Герой Советского Союза Дмитрий Соболев.

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