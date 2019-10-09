Защита экс-сотрудника рудника "Мир" обжаловала его арест

Адвокат бывшего и.о. главного инженера якутского рудника "Мир" Александра Манна подал апелляцию на арест подзащитного. Об этом со ссылкой на Мирнинский районный суд Якутии сообщает ТАСС.

Манна и экс-начальника рудника Алексея Бурксера поместили в СИЗО в понедельник. Обоим предъявили обвинение по делу о гибели горняков в августе 2017 года (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба). Вчера Бурксера нашли мертвым.

Напомним, в июле 2017 года в рудник из-за ухудшения горно-геологической ситуации начала прорываться вода. Зная это, начальник и исполняющий обязанности главного инженера предприятия, не остановили работу и не вывели людей из опасной зоны. Из-за этого 4 августа произошла авария. Спасти удалось 143 горняков, еще восемь погибли. Из-за риска обрушения стен карьера их тела так и не достали из шахты.