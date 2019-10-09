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09.10.2019 21:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Комедия или реквием?

Кинодокумент эпохи перемен
Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(7986)
Фестиваль документального кино "Флаэртиана" в Перми завершил свою работу. Мы беседуем с председателем жюри международного конкурса Алексеем Федорченко, только что получившим Гран-при, Призы зрительских симпатий и критики на фестивале "Россия" в Екатеринбурге за фильм "Кино эпохи перемен".
Алексей Федорченко: Нужно успеть отдать дань поколениям советских кинодеятелей - за ними целая эпоха. Фото: РИА Новости Алексей Федорченко: Нужно успеть отдать дань поколениям советских кинодеятелей - за ними целая эпоха. Фото: РИА Новости
Алексей Федорченко: Нужно успеть отдать дань поколениям советских кинодеятелей - за ними целая эпоха. Фото: РИА Новости

"Флаэртиана" - событие знаковое. Как вы его оцениваете?

Алексей Федорченко: Я считаю, что программа "Флаэртианы" лучшая в стране. Я бываю тут регулярно, четыре раза в роли члена жюри, в этом году - председатель жюри международного конкурса. Пермский фестиваль для меня всегда как окно в мир. Видишь истории разных судеб, от жителей Чили до Японии и Африки.

Это уникальный проект. Павел Печенкин, организатор и вдохновитель фестиваля, делает очень много для того, чтобы люди смотрели, понимали и любили документальное кино. Решает и еще одну сверхзадачу - воспитывает самих творцов. Он единственный в стране, кто придумал такую систему медиаобразования и воплотил ее в жизнь. В ней объединяются производство и прокат, фестиваль и обучение, как снимать и как смотреть такого рода кино. Такого больше нет нигде.

Вы в киноиндустрию пришли инженером-экономистом. А теперь - успешный режиссер. Как вы считаете, каждый может снимать документальное кино?

Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
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Алексей Федорченко: Кино для себя может делать каждый. Чтобы снимать для других, требуются талант, начитанность. А у меня все произошло случайно. Работал экономистом на Свердловской киностудии и входил в худсовет. Однажды попытался высказать, с моей точки зрения, хорошее предложение, а мне говорят: чего это вы тут нам советуете, если вы бухгалтер! И я решил получить право голоса - поступил на режиссуру во ВГИК.

Работу над первым фильмом "Давид" начал как продюсер, но потом умер герой картины, и режиссер отказался снимать дальше. Я решил закончить фильм самостоятельно. И неожиданно получил кучу Гран-при - в Стокгольме, Польше, Германии. Но даже тогда не думал, что стану режиссером.

Поздравляю с успехом вашего фильма "Кино эпохи перемен" об особенностях кинопроизводства в 90-х, о событиях, которые развиваются на Свердловской киностудии. Почему вы решили рассказать об этом?

Фото: inoekino.com
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Алексей Федорченко: Сценарий я написал еще в конце 90-х. Ведь там уникальные факты, увиденные глазами участников событий. Думал, что буду снимать экономический боевик, по-настоящему жесткое кино. Ведь тогда ситуация действительно была серьезная, там были и настоящие бандитские "стрелки", и смерть.Кстати, тогда я понял, что перестал быть экономистом. Год допросов и изъятия документов даром не прошел. Я стал бояться расписаться в платежном документе: за каждую бумажку могли посадить. У меня случился психологический сдвиг, я понял: надо что-то менять.

Но прошло 20 лет, и жанр получился другой. Изменился взгляд на мир. Получилась комедия. Я взялся за съемки, когда молодые перестали верить рассказам о тех годах и воспринимать их как нечто серьезное. Ну и главное, конечно, в том, что люди уходят. Нужно успеть заснять свидетелей событий, отдать дань целому поколению советских кинодеятелей.

Я думал, что буду снимать экономический боевик, по-настоящему жесткое кино

Один из ваших героев говорит: "Удел кино - это метания между политикой и душой". Эта фраза применима ко всем временам?

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Россия"
В Екатеринбурге открылся юбилейный фестиваль документального кино "Россия"

Алексей Федорченко: Мне как режиссеру не хочется говорить о политической реальности настоящего времени. Не хочу конкурировать с телевизором и соцсетями. Поэтому фильм получился странного жанра. С одной стороны, экономическая комедия, с другой - реквием.

Его можно вывести в такой жанр - антимокьюментари. Mocumentary - гибрид слов "подделывать" и "документальный", понимается как "насмешка над документами", когда документ старается походить на правду. В фильме "Кино эпохи перемен" все наоборот. Многим фактам не верится, но там нет ни слова лжи. Такая антисказка.

Если вспомнить фильмы "Флаэртианы"-2019, можно ли сказать, что они имеют общую тональность?

Алексей Федорченко: Когда я просматривал фильмы, представленные на конкурс, создавалось ощущение, что все эти работы о конфликте XIX и XXI веков. Как будто XX века не было вообще. Герои фильма живут в позапрошлом веке и сталкиваются с проблемами, которые им подкидывает уже век XXI. И почти все авторы этих фильмов - на стороне прошлого. Потому что будущее страшно и непонятно. И заглядывать туда не хочется. А тут овечки, которых зарезали.... Тоже проблема. С другой стороны, это действительно судьба человека и действительно уходящая натура. И запечатление от этого - главная функция документального кино.

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