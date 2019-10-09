Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал о стартующем в Нижнем Новгороде первом в истории чемпионате Европы и олимпийских перспективах молодого вида спорта.

Первый в истории чемпионат Европы по скейбордингу принимает Россия. С 10 по 12 октября в Нижнем Новгороде соберутся сильнейшие спортсмены континента, которые помимо наград также разыграют и олимпийские путевки на Игры-2020 в Токио. Для болельщиков организаторы приготовили немало интересного - мастер-классы от тренеров российской сборной, а также выставки молодых дизайнеров, выставки и перфомансы скейт-арт художников, выступления DJ"s и музыкальных групп, инсталляции, лекции в рамках знакового для скейтбординга проекта Глеба Бенциовского "Скейт-музей СССР".

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал корреспонденту "РГ" о развитии этого вида спорта в России и о том, чего он ожидает от российских спортсменов.

- Нынешний чемпионат Европы - первый в истории, он входит в число отборочных соревнований к Олимпиаде в Токио. Это самый представительный по количеству стран-участниц турнир в мире. Ожидается участие 26 стран. Это знаковое явление для российского скейтбординга. Уверен, мы покажем всю красоту и привлекательность этого вида спорта для очень широких слоев населения. Чемпионат пройдет совместно с форумом "Россия - спортивная держава", что позволит узнать о скейтбординге многим людям в нашей стране. В том числе и благодаря вашей газете. Важно, что соревнования будут транслироваться по телевидению. Мы планируем, что за все дни соревнования посетят около 6 тысяч человек, несмотря на то, что дворец у нас будет небольшой.

Кто является мировым лидером в вашем виде спорта?

Илья Вдовин: В числе лидеров выделил бы Японию, Бразилию и США. В Европе - Францию, Нидерланды, Португалию, Швецию. Но после попадания в олимпийскую программу многие европейские страны активно включились в развитие этого спорта, в том числе и Россия. Думаю, первый в истории чемпионат Европы задаст высочайшие стандарты для будущих турниров под эгидой международной федерации.

Вы сказали, что это первый турнир такого уровня в Европе. Тяжело ли было организовать его, наверняка пришлось советоваться с теми, кто имеет подобный опыт?

Илья Вдовин: Было очень тяжело, особенно учитывая сжатые сроки. Идея проведения этого турнира родилась четыре месяца назад. В Нижегородской области благодаря губернатору Глебу Сергеевичу Никитину скейтбординг развивается очень быстро. Этот регион наряду с Московской и Ярославской областями входит в число лидеров по темпам строительства скейтпарков.

Чем скейтбординг будет интересен зрителям помимо самих соревнований?

Илья Вдовин: Скейтбординг, прежде всего, это тусовка. Это не те соревнования, где ты купил билет, занял свое место и сидишь от свистка до свистка. У нас молодежное движение, где люди общаются на соревнованиях. Мы проводили соревнования в Москве, собирали на них около шести тысяч человек, и все уходили довольными. Для столицы собрать такую аудиторию - задача непростая.

Расскажите об олимпийских перспективах наших спортсменов.

Илья Вдовин: Перспективы есть, но будет сложно. Пока у нас есть проблемы с инфраструктурой, хотя скейтпарки одни из самых дешевых спортивных объектов как в строительстве, так и в дальнейшей эксплуатации. Плюс надо думать и о зимнем периоде. Строительство специализированных крытых скейтпарков с нуля - процесс небыстрый, в то же время в стране хватает пустующих зданий. Радует, что появляются примеры обустройства скейтпарков в бывших цехах, депо, кинотеатрах.

На ЧЕ по скейтбордингу ожидают спортсменов из 26 стран

Но объективно в стране сегодня есть только объекты для массового любительского уровня, а для профессиональных занятий - нет. У нас нет парков такого уровня, как будут на Олимпиаде или на чемпионатах мира. И здорово, что в Нижнем Новгороде тот скейтпарк, на котором пройдет чемпионат Европы, потом переедет в крытое помещение здесь же, в Нижнем Новгороде. Это очень важный для нас проект, и хочется поблагодарить "Фонд поддержки олимпийцев", пожертвовавший нам этот скейтпарк, это будет первая круглогодичная площадка мирового уровня в стране. Что касается перспектив, то отобраться на Олимпиаду нам реально. Рассчитываем, что это получится хотя бы у двух россиян. Но хочется не только участвовать в Олимпиадах, но и бороться за призовые места. Такие шансы у нас есть, особенно у девочек.

В программе Олимпиады два вида. В каком из них у наших спортсменов больше шансов?

Илья Вдовин: Я бы выделил нашу главную звездочку и того человека, на кого мы рассчитываем накануне Олимпиады. Это Ксюша Маричева в дисциплине "стрит".

Скейтбординг - массовый вид спорта, однако как удается из любителей перейти в профи? Сложно ли это?

Илья Вдовин: Сейчас есть возможность обеспечивать себя за счет скейтбординга. Те, кто катается на европейском уровне, могут зарабатывать приличные деньги для их возраста. Эта сумма складывается из оклада министерства спорта РФ, из спонсорских денег - а наши ребята востребованы, в том числе и у международных брендов - а также из призовых за выступление на турнирах. Отмечу, что сумма призовых растет. Например, на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде призовой фонд 50 тысяч долларов. И такие деньги можно начать выигрывать с 15-16 лет. С привлечением ребят проблем нет. Если человек принимает решение быть частью национальной сборной команды, нужно изменить подход от скейтбординга как хобби в сторону того, что это работа, где у тебя есть план подготовки, правильное питание и режим. И не все могут принять такое решение. При этом мы поддерживаем скейтбординг не только как спорт, но и как субкультуру - наши корни там.

Тренерские кадры откуда берутся, ведь вид спорта очень молодой?

Илья Вдовин: Это сложный вопрос для всего мира. Мы только дебютируем на Олимпиадах, и тренеров, кому удалось воспитать чемпионов, пока просто нет. Сейчас спортсмены и тренеры - самоучки, которые учатся друг у друга. И мы считаем, что это хорошо и важно сохранить эту среду. Именно благодаря этому начать кататься ты можешь в любой точке мира - от Сомали до Афганистана. Скейт - недорогой спортивный снаряд. Но, конечно же, задача формирования тренерских кадров является ключевой для тех, кто решится на восхождение на спортивный олимп. Отмечу, что семимильными шагами в этом направлении вперед движется Китай. Хотя их подход довольно специфический. Они построили за год шесть крытых скейтпарков и отправляют туда заниматься ребят из других видов спорта. Кто сможет совладать со скейтом - переходит в скейтбординг. Они пригласили много тренеров со всего мира, в том числе и из России. Им предложили оклады, которые, к сожалению, мы пока не можем себе позволить. И теперь ждем готовой армии спортсменов из Китая. Впрочем, скейтбординг - это не голы, очки и секунды. Тут оценку выступлениям дают судьи. И немногие из них имеют высочайшую квалификацию. Скажем так, скейтбординг сейчас - стартап в спорте. И у нас тут возможно, что ставший чемпионом на следующем чемпионате может оказаться за пределами 20 сильнейших.

Медальный план на чемпионат Европы у вас есть? Или сейчас о каких-то планах говорить еще рано?

Илья Вдовин: Нам тяжело сейчас что-то планировать. Главное, в погоне за медалями не забывать о массовом спорте. У нас планирование на перспективу. Сейчас самое главное - развитие инфраструктуры. Будет легче, если на чемпионате Европы зацепимся за медаль, а на Олимпиаду, например, поедут не два, а три человека. Так что мы будем двигаться уже по направлению к Олимпиаде в Париже.

Почему скейтбординг в итоге выбрали в числе олимпийских видов?

Илья Вдовин: В МОК поняли, что скейтбординг - глобальное явление. Нет страны, где этот вид не присутствовал бы. Не секрет, что в программе Олимпиад есть виды, которые популярны только в нескольких регионах, мы же представлены везде. По прогнозам МОК, именно скейтбординг будет самым популярным видам по количеству трансляций в Токио на мобильных устройствах. Это спорт, ориентированный на молодежь.