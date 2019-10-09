Кадровый конкурс "Команда Оренбуржья" собрал 2369 участников

Подведены итоги первого этапа кадрового конкурса и конкурса проектов "Команда Оренбуржья". На сегодня количество заявок на кадровый конкурс составило 2369, на конкурс проектов - 269.

В этом году конкурс проводится впервые. Инициатором проекта, который проводится по аналогии с федеральным конкурсом "Лидеры России", выступил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на конкурс подали заявки соискатели в возрасте от 20 до 67 лет. Средний возраст участников - 36 лет. Почти треть из общего числа составляют женщины. Подавляющее большинство - 75 процентов - состоят в браке, 80 процентов имеют детей.

В областном центре проживают 72 процента заявителей, десять процентов - из Орска и Новотроицка, четыре процента - из Бузулука, два процента - из Москвы.

Каждый десятый участник кадрового конкурса окончил школу с медалью, а 97 процентов имеют высшее образование. Большинство получили дипломы в Оренбуржье или Москве, но есть и выпускники санкт-петербургских, казанских, екатеринбургских, челябинских, самарских и других вузов. Каждый третий участник получил два и более высших образования, а семь процентов из них окончили аспирантуру. Почти каждый второй (45 процентов) регулярно проходит повышение квалификации.

Средний управленческий стаж претендентов - 7,5 лет: треть имеет стаж от двух до пяти лет, еще треть - от шести до десяти лет. Около 60 процентов из них занимают руководящие должности, восемь процентов имеют опыт управления крупными организациями с численностью свыше 1000 человек, а 44 процента получили опыт предпринимательской деятельности.

Государственными наградами отмечены 13 процентов заявителей, еще 26 процентов имеют ведомственные награды. Каждый пятый участник конкурса - 19 процентов - имеет спортивный разряд или звание мастера либо кандидата в мастера спорта.

Кстати

Следующий этап конкурса - очный - продлится с 15 октября по 4 ноября. Претендентам необходимо будет подтвердить соответствие необходимым требованиям, пройти углубленную личностно-профессиональную диагностику, принять участие в решении бизнес-кейсов.