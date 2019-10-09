В ижевском зоопарке посетители до смерти закормили олененка резиной

Северный олененок умер в ижевском зоопарке из-за нерадивых посетителей. Причиной смерти Венеры, которой было всего четыре месяца, стало переедание.

Также, кроме огромного количества пищи, специалисты обнаружили в желудке животного пропиленовые нити и куски резины. Именно они привели к закупорке и разрыву органа пищеварения.

- Минуты радости, которые доставляет каждому второму посетителю кормление животного, обернулись смертью нашего обитателя. И это далеко не единичный случай. Можно сделать вывод, что наших питомцев кормят и полиэтиленовыми пакетами, и куриными костями. Сколько раз твердили миру, что животных в зоопарке кормить запрещено, - рассказали в пресс-службе учреждения.

В зоопарке напомнили, что подкармливание наносит вред его обитателям, так как у них нет чувства насыщения и они с интересом тянутся ко всему новому, незнакомому, необычному. Поэтому если животное ест с ваших рук, не стоит думать, что оно голодное.

- Каждый из обитателей ежедневно получает весь необходимый ему рацион питания в соответствии с видовыми особенностями, возрастом и временем года, - подытожили в зоопарке.