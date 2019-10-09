Новости

В Алуште экс-полицейского осудили на восемь лет за серию взяток 12:29
У посетителя кафе в центре Москвы украли сумку с 30 тысячами евро 12:27
В Иркутске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли гимназию 12:17
Соцработница из Карелии получила 14,5 года за убийство инвалидов 12:17
Россияне оценили уровень стресса и психологических перегрузок 12:14
Максим Акимов возглавил совет директоров "Почты России" 12:13
Пассажир рейса Красноярск - Москва скончался во время полета 12:11
Силуанов: Новые критерии признания граждан резидентами еще не приняты 12:04
Партнер Toyota представил конкурента Suzuki Jimny 12:04
Памела Андерсон поблагодарила президента РФ за выпуск косаток 12:03
В Югре поймали серийного поджигателя жилых домов 12:02
Фармацевты России и Беларуси обсудили актуальные проблемы 12:00
Исследование лавы показало, была ли жизнь на Венере 11:55
В московских парках обновят 318 детских площадок 11:51
Врач рассказал, как победить осеннюю хандру 11:43
В России создали робота-двойника Эйнштейна 11:40
В ижевском зоопарке посетители до смерти закормили олененка резиной 11:39
Дикие козы вызвали кризис на острове в Греции 11:32
Освобожден от должности вице-губернатор Подмосковья 11:30
В Уфе на газопроводе вспыхнул трехметровый факел 11:27
В Петербурге сняли на видео огненный фонтан из-под земли 11:22
Писатель Виктор Кокосов подарил Старорусской библиотеке шесть книг 11:21
Путин и Берлускони встретились в Сочи 11:18
Видео: в аэропорту Чикаго "взбесился" багажный погрузчик 11:08
В Йошкар-Оле на уроке физкультуры умер школьник 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
09.10.2019 11:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ижевском зоопарке посетители до смерти закормили олененка резиной

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска
Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

Северный олененок умер в ижевском зоопарке из-за нерадивых посетителей. Причиной смерти Венеры, которой было всего четыре месяца, стало переедание.

Также, кроме огромного количества пищи, специалисты обнаружили в желудке животного пропиленовые нити и куски резины. Именно они привели к закупорке и разрыву органа пищеварения.

Фото: Иркутская зоогалерея/vk.com
В иркутском зоопарке щенок взял на воспитание енота

- Минуты радости, которые доставляет каждому второму посетителю кормление животного, обернулись смертью нашего обитателя. И это далеко не единичный случай. Можно сделать вывод, что наших питомцев кормят и полиэтиленовыми пакетами, и куриными костями. Сколько раз твердили миру, что животных в зоопарке кормить запрещено, - рассказали в пресс-службе учреждения.

В зоопарке напомнили, что подкармливание наносит вред его обитателям, так как у них нет чувства насыщения и они с интересом тянутся ко всему новому, незнакомому, необычному. Поэтому если животное ест с ваших рук, не стоит думать, что оно голодное.

- Каждый из обитателей ежедневно получает весь необходимый ему рацион питания в соответствии с видовыми особенностями, возрастом и временем года, - подытожили в зоопарке.

Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал "рецидивом старого" доклад Сената США о влиянии РФ
Российский союз туриндустрии нашел замену Турции
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17
Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду
Блогеры сравнили стоимость продуктов в России и на Украине