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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

И ледоруб, как дамская сумочка

Пермячка Эльмира Филиппова борется с онкологическим заболеванием с помощью путешествий
Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 227(7985)
Врач скорой помощи пермячка Эльмира Филиппова уже несколько лет борется с онкологией. Она перенесла несколько операций, выполняет все предписания коллег, регулярно проходит малоприятные, но необходимые процедуры.
В этом году Эльмира побывала на вулканах Камчатки и Инзерских Зубчатках в Башкирии. Фото: личный архив Эльмиры Филипповой В этом году Эльмира побывала на вулканах Камчатки и Инзерских Зубчатках в Башкирии. Фото: личный архив Эльмиры Филипповой
В этом году Эльмира побывала на вулканах Камчатки и Инзерских Зубчатках в Башкирии. Фото: личный архив Эльмиры Филипповой

Но есть еще одно средство, которое Эльмира использует для выздоровления. Она путешествует. И не просто ездит по миру, поглядывая из окна на окружающие красоты. Нет, она путешествует по лесным тропам с рюкзаком за плечами, поднимается в горы с ледорубом в руках, сплавляется на катамаранах по весенним рекам. И делает это наравне с молодыми туристами, хотя ей самой уже за пятьдесят. А если учесть, что путешествовать Эльмира умудряется в перерывах между процедурами химиотерапии и дежурствами на скорой помощи, то тут поневоле вспомнится фраза из советской песни: "Старость меня дома не застанет".

Похоже, застать ее дома не сможет не только возраст, но и болезнь. По словам Эльмиры, путешествиями она увлеклась уже после сорока, когда сын вырос и домашних дел оказалось немного. Первый пеший поход был с туристической группой в Каменный город - красивейшее место в Пермском крае. Тогда и определилась судьба всех ее будущих отпусков и выходных. И когда один из знакомых пригласил ее в поход на байдарках, Эльмира, прежде никогда не державшая в руках весла, согласилась почти не раздумывая.

Фото: РИА Новости
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Восемь фантастических дней на сплаве произвели такое сильное впечатление, что следующие вылазки она принялась организовывать уже сама. Так сформировалась группа, которой участники придумали название: "Палатка N 7". Такой дружной компанией, объединяющей людей самых разных профессий и возрастов, они уже больше 10 лет ходят на сплавы, в горы и пещеры.

Злокачественное образование обнаружили у Эльмиры случайно. Так сложилось, что ее пригласили на работу в город Усинск. Там во время медкомиссии онкологу "не понравилась" ее родинка. По возвращении в Пермь подозрения подтвердились: третья стадия. Сколько лет жизни ей отмерила судьба, она не знает. И не загадывает. После постановки диагноза лечащий врач сделал прогноз: осталось полгода. Потом - еще полгода. И так уже четвертый год.

Мы долго не могли встретиться с Эльмирой. То она на дежурстве, то на процедурах, а завтра уже на Эльбрусе. Едва удалось вклиниться между двумя ее путешествиями: на вулканы Камчатки и Инзерские Зубчатки - скалы в соседней Башкирии. В эти "свободные" полторы недели у Эльмиры оказалось два дежурства на скорой и одна больничная процедура.

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- Моя давняя цель - покорить Эльбрус, - говорит она. - Но только в этом году я поднялась на вершину. Было тяжело - воздух очень разреженный, не хватает дыхания, одышка, сердцебиение. А на высоте 5300 вдруг почувствовала себя так хорошо, будто второе дыхание открылось. Стало очень легко идти. Удивилась сама себе: только что задыхалась, а тут ничего, и ледоруб в руке, как дамская сумочка.

Правда, с погодой тогда не повезло - стоял сплошной туман, с вершины ничего не видно. Зато уж на Камчатке она насмотрелась на красоты. Тихий океан, вулканы, тюлени. Там Эльмира впервые попробовала морского ежа и пожила в домике на сопке, к которому ведет лестница из нескольких сотен ступенек. И это только нынешним летом.

Текущий курс химиотерапии продлится до 15 октября. Потом ее ждут очередные анализы, УЗИ и томография. Что они покажут, неизвестно. И Эльмира об этом не думает. Если есть улучшение, то терапию притормозят. Если заболевание прогрессирует, то, значит, ее ждет новое лечение. Какое? Пусть коллеги решают.

- Главное в моей ситуации - не отчаиваться и жить дальше, не углубляясь в болезнь, - говорит она. - Ну не ждать же, когда за тобой костлявая с косой придет.

Кстати

В свои путешествия Эльмира Филиппова иногда берет свою маленькую собачку - китайскую хохлатую. По молодости та охотно сопровождала хозяйку и в горы, и на сплав. Даже боялась, что ее вдруг забудут. Теперь же, едва увидев очередные хозяйкины сборы, прячется в будку. Наверное, надеется, что ее не заметят.

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