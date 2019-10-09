Блистательной постановкой "1926" по мотивам переписки двух гениев Серебряного века - Марины Цветаевой и Бориса Пастернака открылся 84-й филармонический сезон в столице Западного Урала.

По мнению Елизаветы Боярской, любовь двух поэтов возвышала их до того уровня, которому они на самом деле были предназначены. Фото: Инесса Суворова

В спектакле всего три героя. Кроме двух русских поэтов в исполнении Елизаветы Боярской и Анатолия Белого присутствует и третий - немецкий поэт Райнер Мария Рильке.

Он становится то символом поэтического вдохновения, то третьей стороной любовного треугольника. В роли Рильке выступил скрипач-виртуоз, вокалист и дирижер Дмитрий Синьковский. Тональность происходящего и накал страстей меняются на сцене мгновенно. И каждый такой момент сопровождается музыкой, которая вместе с отрывками из поэмы Цветаевой "Крысолов" создает незабываемую творческую канву вечера.

Партитура, подготовленная специально для спектакля Алексеем Курбатовым, включает как его собственные сочинения, так и шедевры Баха, Бартока, Изаи и других композиторов. После двух столиц Пермь стала третьим российским городом, где режиссер Алла Дамскер представила свою работу.

- Эпистолярный роман Цветаевой и Пастернака длился 13 лет, причем личного взаимодействия между ними почти не было, только письма, - рассказывает она. - За основу спектакля взят самый сложный для обоих период. А поэма "Крысолов", как мне кажется, наиболее полно показывает картину мира, в котором они жили.

По мнению Елизаветы Боярской, 1926 год - это время, когда оба поэта были зарыты в быту и странных обстоятельствах времени, и любовь - единственное, что возвышало их до того уровня, к которому они на самом деле были предназначены.

Впереди у пермяков 28 абонементных циклов для любителей симфонической, органной, фортепианной, камерной, джазовой, народной, старинной и авангардной музыки, вокального и хорового пения, рассчитанных на зрителей разных интересов, социальных и возрастных групп.

В ряду исполнителей - выдающиеся звезды мирового уровня, легенды и новые имена российской классической музыки, творческие коллективы и солисты филармонии.

Как всегда, в филармонии пройдет фестиваль органной музыки, фестивали Владимира Спивакова и Дениса Мацуева, Рождественские и Строгановские встречи. А также международный проект "Мир без границ". Несколько юбилеев тоже станут поводом для ярких музыкальных встреч. В январе следующего года отметят 45-летие творческой деятельности народного артиста РФ, художественного руководителя Уральского государственного камерного хора Владислава Новика.

В феврале - 35-летие концертной деятельности лауреата престижных всероссийских и международных конкурсов органистки Евгении Камянской и 20-летие ансамбля солистов "Хорус-квартета" под управлением Александра Рогожкина. Наконец, самый маленький по количеству лет, но очень значимый для слушателей юбилей отпразднуют в нынешнем ноябре - пять лет виртуальному концертному залу.