Пермские ученые готовятся очищать подземные воды от нефти

В Перми начали разработку технологии по очистке подземных вод от нефтяных загрязнений. Об этом сообщили в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

В основе разработки применение биотехнологий и химии, над ней будут работать геологи, экологи и микробиологи. Главное здесь это стимуляция микрофлоры подземных вод и ускоренная их очистка от загрязнений углеводородами.

- Сейчас одна из приоритетных задач науки и промышленности это снижение негативного влияния на окружающую среду производственных процессов, - говорит Артем Деменев, старший научный сотрудник лаборатории геологии техногенных процессов естественнонаучного института ПГНИУ.

Технология пермских ученых предусматривает использование химических и микробиологических препаратов. Сейчас планируется проведение полевых, лабораторных и опытно-экспериментальных работ. После этого будет создан регламент проведения очистки подземных вод.