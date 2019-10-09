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09.10.2019 09:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермские ученые готовятся очищать подземные воды от нефти

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Перми начали разработку технологии по очистке подземных вод от нефтяных загрязнений. Об этом сообщили в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

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В основе разработки применение биотехнологий и химии, над ней будут работать геологи, экологи и микробиологи. Главное здесь это стимуляция микрофлоры подземных вод и ускоренная их очистка от загрязнений углеводородами.

- Сейчас одна из приоритетных задач науки и промышленности это снижение негативного влияния на окружающую среду производственных процессов, - говорит Артем Деменев, старший научный сотрудник лаборатории геологии техногенных процессов естественнонаучного института ПГНИУ.

Технология пермских ученых предусматривает использование химических и микробиологических препаратов. Сейчас планируется проведение полевых, лабораторных и опытно-экспериментальных работ. После этого будет создан регламент проведения очистки подземных вод.

Общество Экология Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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