Полиция Тольятти проверит видео с блогером, напоившим мужчину до смерти

Полиция начала проверку: в одном из сел Самарской области вблизи Тольятти внезапно умер мужчина. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МВД по региону.

- Тело мужчины обнаружено в субботу вечером без признаков насильственной смерти. После установления причин гибели, будет принято решение, - пояснили в полиции.

KP. Ru сообщила, что к смерти мужчины имеет отношение известный тольяттинский блогер Илья Губарев (у молодого человека более 1,3 миллиона подписчиков на канале Youtube).

Дело в том, что в сети появилось видео, на котором человек очень похожий на этого блогера дает пол-литровую бутылку с какой-то жидкостью мужчине, который сидит на крыльце рядом с сельским магазином. Мужчина выпивает все залпом. А через непродолжительное время прохожие понимают, что он тихо умер, и вызывают полицию.

Сам Илья Губарев заявил изданию, что хотел помочь мужчине, но для начала купил ему по его просьбе водку. Блогер собирался вернуться за ним в понедельник, чтобы отмыть и подстричь, а если удастся, и закодировать. Ранее он уже неоднократно помогал людям, попавшим в подобное положение. Блогер сожалеет о внезапной гибели малознакомого ему мужчины.