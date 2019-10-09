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09.10.2019 17:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция Тольятти проверит видео с блогером, напоившим мужчину до смерти

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: Скриншот видео/ Надежда Ефремова /vk.com Фото: Скриншот видео/ Надежда Ефремова /vk.com
Фото: Скриншот видео/ Надежда Ефремова /vk.com

Полиция начала проверку: в одном из сел Самарской области вблизи Тольятти внезапно умер мужчина. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МВД по региону.

- Тело мужчины обнаружено в субботу вечером без признаков насильственной смерти. После установления причин гибели, будет принято решение, - пояснили в полиции.

Фото: iStock
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KP. Ru сообщила, что к смерти мужчины имеет отношение известный тольяттинский блогер Илья Губарев (у молодого человека более 1,3 миллиона подписчиков на канале Youtube).

Дело в том, что в сети появилось видео, на котором человек очень похожий на этого блогера дает пол-литровую бутылку с какой-то жидкостью мужчине, который сидит на крыльце рядом с сельским магазином. Мужчина выпивает все залпом. А через непродолжительное время прохожие понимают, что он тихо умер, и вызывают полицию.

Сам Илья Губарев заявил изданию, что хотел помочь мужчине, но для начала купил ему по его просьбе водку. Блогер собирался вернуться за ним в понедельник, чтобы отмыть и подстричь, а если удастся, и закодировать. Ранее он уже неоднократно помогал людям, попавшим в подобное положение. Блогер сожалеет о внезапной гибели малознакомого ему мужчины.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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