Ученые рассказали о вреде молока для людей в возрасте

В Пермском государственном медицинском университете проанализировали свойства питьевого молока и его влияние на потребителей разных возрастов.

По словам заведующего кафедрой гигиены питания ПГМУ, профессора Александра Перевалова, для здорового человека жирность молока (указывается всеми производителями молочной продукции) не имеет большого значения. Но если человек страдает, например, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы или печени, то высокая жирность продукта может стать проблемой.

- Сегодня профилактика сердечно-сосудистых заболеваний для людей старше 30 лет предусматривает переход на маложировые рационы питания, - отметил ученый. - Еще большее значение это имеет для людей старше 50 лет, которые ведут малоподвижный образ жизни и употребляют в пищу богатые жиром продукты, а также алкоголь. Им лучше использовать молоко жирностью 1,5 процента, то есть наименее жирное из всех существующих видов питьевого молока.

Употребление нежирного молока, по мнению Александра Перевалова, сможет снизить риски возникновения ишемической болезни сердца и набора лишнего веса.