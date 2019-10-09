1 сентября совет Сети глобальных геопарков ЮНЕСКО на заседании в Индонезии единогласно проголосовал за включение "Янган-Тау" в сеть глобальных геопарков. К сожалению, событие, которое в некоторых странах становится поводом для национального праздника, прошло практически незамеченным. Это несправедливо. Поэтому мы попросили ученых, которые не понаслышке знают, что представляет собой геопарк, рассказать о его значении для мировой науки.

Первая ласточка

- Движение по созданию геопарков в России началось почти 15 лет назад, но только "Янган-Тау" добился настоящего международного признания, - говорит директор Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН, действительный член Академии горных наук Сергей Черкасов. - Геопарк обладает колоссальным потенциалом для активизации туризма, а его международный статус обеспечит интерес гостей и из дальнего зарубежья. В то время, когда весь мир озабочен вопросами сохранения природных богатств, значение первого в России признанного международным сообществом геопарка трудно переоценить.

Концепция геопарков основывается на взаимосвязях геологических особенностей территории с биологическим и ландшафтным разнообразием, ее историко-культурным и социально-экономическим потенциалом. Туристическая инфраструктура традиционно формируется вокруг геологических объектов. Один из основных - гора Янгантау, на которой расположен одноименный санаторий, ставший сердцем геопарка.

- У нас много красивых мест: Байкал, Горный Алтай, Камчатка, которые хотели бы стать геопарками, но он создан только в Башкирии, там, где есть центр, объединяющий геологию, ландшафты и здоровье человека, в виде знаменитого санатория "Янган-Тау", - поделился мнением профессор Национального исследовательского Томского политехнического университета, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный геолог РФ Леонид Рихванов.

Заведующий лабораторией Института геологии УФИЦ РАН Валерий Горожанин говорит, что инициатива руководства санатория создать в этом месте такую новую для России форму гармоничного взаимодействия природы и человека, как геопарк, и стать его организующей силой символична и логична.

Геологическая летопись на территории геопарка начинается один миллиард лет назад и может быть прослежена почти непрерывно по скальным выходам различных пород до современности

- Геологи Башкирии горячо одобряют и поддерживают идею такой организации, - отметил ученый. - Почти вся территория республики, по сути, один огромный геопарк, где сосредоточено множество красивейших ландшафтов, интересных и познавательных объектов как туристического или спелеологического характера, так и представляющих реальный международный интерес для геологов более "узких" специальностей. Работая летом на разрезе Мечетлино, мы видели, как уже организуются экскурсии для школьников, туристов, отдыхающих и какой интерес это вызывает.

О "золотом гвозде"

Геологический разрез Мечетлино, имеющий международное значение наравне с горой Янгантау и разрезом Большая Лука, активно изучают сотрудники Казанского федерального университета: профессор Рафаэль Сунгатуллин и доцент Гузель Сунгатуллина.

- Разрез Мечетлино борется за роль "золотого гвоздя" кунгурского яруса Международной стратиграфической шкалы. Хорошо изученный с геологической точки зрения, он имел непрезентабельный вид: был плохо расчищен, не маркирован, здесь полностью отсутствовала инфраструктура, что не позволяло ему достойно конкурировать с другими разрезами кунгурского яруса в мире. Геологи нуждались в помощи, и они получили ее от санатория "Янган-Тау", где работают люди с кипучей энергией.

Опыт, полученный при создании геопарка "Янган-Тау" бесценен, по его пути пойдут другие российские геопарки, создание которых идет во всех регионах России. Так считает Сергей Семилеткин - ответственный секретарь Российского Комитета международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам, который работает при Российской Комиссии по делам ЮНЕСКО, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

- В конце сентября 2019 года на 15-й международной конференции Европейских глобальных геопарков с большим удовлетворением было отмечено появление в России первого Глобального Геопарка ЮНЕСКО, - сказал Сергей Семилеткин. - Руководители субъектов Российской Федерации осознали, что геопарк - это возможность неиндустриального развития регионов при сохранении природного и культурного наследия.

Помогают всем миром

Безвозмездную научно-информационную поддержку геопарку оказывают сотрудники Института геологии УФИЦ РАН. Они объехали большую часть территории, наметили на будущее объекты для изучения, готовят предложения для организации новых смотровых площадок и материалы для размещения на информационных стендах.

- Разрез осадочных отложений в Башкирии, в которых запечатлена скрытая информация о составе воды океана, климата, распространения жизни, движениях континентов, представляет собой своеобразную историческую летопись Земли на протяжении около полутора миллиарда лет, уникален для России, - говорит директор Института геологии УФИЦ РАН профессор Сергей Ковалев. - Несомненно, геопарк следует развивать, а всем геологам необходимо оказать посильную помощь в инвентаризации, описании и изучении объектов, комплектовании фондов будущего музея. Очевидно, что и руководство республики должно всячески содействовать развитию геопарка.

Заведующий лабораторией геологии кайнозоя Института геологии УФИЦ РАН кандидат геолого-минералогических наук Гузель Данукалова рассказала, что во Франции, в Бретани, где она работала, активно сохраняют геологическое наследие.

- Любой мало-мальски значимый объект внесен в геологический реестр государства, - говорит она. - В Башкирии это не было распространено, но с созданием геопарка "Янган-Тау" все изменилось. Посещая геопарк, можно проехать по любому маршруту, и геогиды четко и понятно расскажут о геологических, геоморфологических, ландшафтно-ботанических и культурных объектах. Это важно, когда люди смотрят не только на внешнюю красоту, но и начинают осознавать себя во времени и пространстве, как, например, на разрезе Мечетлино или в Идрисовской пещере.

Доктор геолого-минералогических наук Елена Кулагина отметила, что создание геопарка и получение им статуса ЮНЕСКО открывает перспективы для проведения дальнейших палеонтологических, стратиграфических, палеогеографических исследований, разработки новых научных и учебных маршрутов.

- По счастливому совпадению на территории геопарка "Янган-Тау" находится ряд живописных обнажений башкирского яруса, а главное - его стратотип - разрез Большая Лука на левом берегу Юрюзани. Его описали еще в 1936 году. В настоящее время башкирский ярус имеет международный статус - это подразделение каменноугольной системы международной хроностратиграфической шкалы, или шкалы "геологического времени", - объяснила Елена Кулагина.

А вот "золотой гвоздь", обозначающий эталон для изучения нижней границы башкирского яруса, находится в штате Пенсильвания (США).

Тайный код прошлого

Земля Салаватского района хранит в себе информацию, которая проливает свет на прошлое нашей планеты.

- Геологическая летопись на территории геопарка начинается один миллиард лет назад и может быть прослежена почти непрерывно по скальным выходам различных пород до современности, - отмечает уникальность геопарка кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института геологии УФИЦ РАН Елена Горожанина. - Породы показывают, что суша сменялась теплым морем с многочисленными раковинами, кораллами, как в современных рифовых морях. Затем море заполнялось песчаными и глинистыми осадками, потом - темными карбонатными илами. Геопарк - это место, где можно увидеть всю последовательность образования земных слоев, познакомить всех желающих с уникальными геологическими объектами.

Научный руководитель геопарка "Янган-Тау", доктор геолого-минералогических наук, директор Научно-исследовательского института жизнедеятельности Лариса Белан считает, что его появление в России означает начало новой эпохи развития территорий, где природные богатства и культурные ценности станут не только предметом гордости жителей этой земли, но и основным источником их благосостояния.

- Ведь именно на местном участии в развитии и охране территории и строится концепция геопарков мира, - подчеркивает Лариса Белан. - Мы только в начале пути, но надеемся, что опыт, приобретенный за эти годы, поможет сделать точкой притяжения мировой науки и туризма и новый геопарк - "Торатау".

В тему

Геопарк "Янган-Тау" образован 18 октября 2017 года. Расположен в Салаватском районе Республики Башкортостан. Его площадь составляет 1774 квадратных километра.

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