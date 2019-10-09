"Уральские заводы" в Ижевске улучшили контроль качества продукции

Специалисты АО "Уральские заводы" модернизировали контроль качества на производстве систем профессиональной радиосвязи в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В состав новой интерактивной линии поверхностного монтажа компонентов ввели автомат трафаретной печати DEK-E, автомат установки элементов SIPLACE-E и автоматическую оптическую инспекцию японской компании Mek.

Система автоматического контроля качества нанесения паяльной пасты DEK-HawkEye интегрирована в автомат трафаретной печати и позволяет сканировать изделия со скоростью 750 миллиметров в секунду, а также обеспечивает мгновенную обратную связь в случае возникновения проблем.

В автоматической оптической инспекции Mek установлены девять камер сверхвысокого разрешения в 10 микрометров и автоматический 50-кратный микроскоп. Благодаря удобному, гибкому интерфейсу нового оборудования в готовое изделие не попадут платы с дефектами монтажа, а автоматизированный процесс повысит производительность труда при контроле.

- Мы считаем качество выпускаемой продукции главным приоритетом. На нашем предприятии сделано все, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора в производственных процессах. Системы связи, которые мы производим, часто работают в сложных и даже экстремальных условиях, поэтому с нашего конвейера не должно выходить ни одного изделия, имеющего какие-либо отклонения и тем более брак. Обратная связь, которую мы регулярно получаем от наших заказчиков, говорит, что мы с этой задачей справляемся, - сказал генеральный директор АО "Уральские заводы" Василь Мусин.

Справка "РГ"

АО "Уральские заводы" - ведущий российский поставщик цифровых мобильных систем радиосвязи для правоохранительных органов, МЧС и других ведомств. Радиостанциями "Эрика" оснащены патрульные автомобили во многих регионах России. Компания обладает одним из самых современных производств электроники в Удмуртии.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Уральские заводы"