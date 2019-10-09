Новости

Стрелок в немецком Галле транслировал нападения в интернете 21:09
Трамп заявил об отсутствии военных из США в зоне турецкой операции в Сирии 21:04
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки 20:37
Матвиенко: РФ предложит МПС меры защиты парламентариев от санкций 20:08
Новые льготы ожидают пассажиров Союзного государства на железной дороге 20:00
Студентов российских вузов приглашают в "магистры русского языка" 19:30
Опубликовано видео запуска ракет "Калибр" из-под воды в Черном море 19:18
Путин призвал губернаторов чутко относиться к людям 19:13
Александр Масляков прокомментировал обвинение в поборах на КВН 19:00
"Ходячие мертвецы" снова побили личный антирекорд по рейтингам 18:45
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища 18:42
Депутаты РФ не прекратят общение с США 18:38
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке 18:25
На Урале чиновника Минобороны РФ осудили за взятки на 27 млн рублей 18:22
В Росгвардии подтвердили факт нападения на сотрудников у Счетной палаты 18:20
Петербургу предрекли увеличение осадков в ближайшие 50 лет в два раза 18:15
В Петербурге пьяный пенсионер сбил велосипедиста и попытался скрыться 18:04
Кроссовер Mercedes-Maybach не постеснялся папарацци 18:03
В ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом плана-графика по отводу сил 18:01
Администрация курдских районов Сирии надеется на помощь Москвы в переговорах 17:56
Полиция Тольятти проверит видео с блогером, напоившим мужчину до смерти 17:53
Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии 17:50
Бывший замглавы Элисты предстанет перед судом за взятку 17:50
В Казани мужчина бросил годовалую дочь на обочине 17:45
На БелАЭС готовятся к физическому пуску первого реактора 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
09.10.2019 20:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: ГУ МЧС по Башкирии Фото: ГУ МЧС по Башкирии
Фото: ГУ МЧС по Башкирии

В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена. В результате часть стоков попала на территорию предприятия.

В Красноярске загорелся асфальтобетонный завод

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан, произошло ЧП около шести часов вечера по московскому времени.

На место ЧП тут же выехали оперативные экстренные службы, которые сейчас занимаются сбором стоков на местности и стараются не допустить увеличения площади разлива. Работает оперативный штаб МЧС, туда же отправился руководитель регионального ведомства Марат Латыпов.

По предварительным данным, в зону возможного воздействия веществ населенные пункты и предприятия не попадают. В МЧС также подчеркнули, что погибших и пострадавших нет.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутаты РФ не прекратят общение с США
Опубликовано первое видео наступления турецкой армии в северной Сирии
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке
В ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом плана-графика по отводу сил