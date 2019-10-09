В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена. В результате часть стоков попала на территорию предприятия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан, произошло ЧП около шести часов вечера по московскому времени.

На место ЧП тут же выехали оперативные экстренные службы, которые сейчас занимаются сбором стоков на местности и стараются не допустить увеличения площади разлива. Работает оперативный штаб МЧС, туда же отправился руководитель регионального ведомства Марат Латыпов.

По предварительным данным, в зону возможного воздействия веществ населенные пункты и предприятия не попадают. В МЧС также подчеркнули, что погибших и пострадавших нет.