В Казани мужчина бросил годовалую дочь на обочине

В Казани перед судом предстанет 28-летний мужчина, который из-за ссоры с женой, оставил младенца на обочине дороге. Об этом сообщает прокуратура РТ.

По версии следствия, в июле 2019 года мужчина заподозрил супругу в измене. Решив проучить ее, он вывез годовалую дочь на автомобиле и оставил на обочине проезжей части.

При этом ревнивец сфотографировал ребенка и отправил снимок супруге, потребовав, чтобы та забрала дочь.

Однако жена ему не поверила и не придала сообщению значения. В итоге девочку нашли случайные прохожие и передали ее сотрудникам полиции.

Свою вину мужчина признал. Ему грозит лишение свободы до одного года по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".