Предыдущий глава ведомства Антон Шаклунов ушел со своего поста 15 апреля. Временно его обязанности стала исполнять Елена Саксонова, незадолго до того назначенная первым заместителем министра. Дальше, как и положено, объявили конкурс на замещение вакантной должности министра.
Получили 43 заявки, сначала отобрали 27, а потом отсеяли еще 10 кандидатов. В очный этап прошли 17 человек из разных регионов. Семеро - нижегородцы, включая Елену Саксонову. Для собеседования с губернатором допустили троих: главврача из Мурманска Светлану Белозерову, главврача нижегородской больницы N 35 Аркадия Денисенко и уфимца Руслана Султанова. Елена Саксонова в тройку лидеров не попала.
В конце сентября должны были назвать имя нового министра. Не случилось. Нижегородская медицина перешла в режим "ручного управления" губернатором. Об этом свидетельствуют "отчетные" заголовки сентябрьских новостей об успехах в реализации профильного нацпроекта.
Пристальное внимание губернатора к медицинским вопросам - это хорошо, но кто будет заниматься рутинной работой? Тем более что заголовки говорят сами за себя: то пациентке не нашлось места в палате и ее положили на улице, то не нашлось денег на лекарства для ребенка-инвалида, то прокуратура посылает представление на имя так и не назначенного министра.
Можно предположить, что до следующего лета министр здравоохранения в Нижегородской области может и не появиться. 2 октября на совещании с руководством минздрава президент поручил правительству к 1 июля 2020 года законодательно утвердить обязательное согласование с федерацией кандидатур региональных министров здравоохранения. Так что Нижегородская область может стать первой, где областного министра согласуют с федеральным ведомством.