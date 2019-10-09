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09.10.2019 10:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Здравоохранение без министра

Текст: Павел Тарасов
Российская газета - Неделя - Приволжье № 227(7985)
Полгода нижегородское здравоохранение живет без "руководящей и направляющей силы", то есть без министра.

Предыдущий глава ведомства Антон Шаклунов ушел со своего поста 15 апреля. Временно его обязанности стала исполнять Елена Саксонова, незадолго до того назначенная первым заместителем министра. Дальше, как и положено, объявили конкурс на замещение вакантной должности министра.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Получили 43 заявки, сначала отобрали 27, а потом отсеяли еще 10 кандидатов. В очный этап прошли 17 человек из разных регионов. Семеро - нижегородцы, включая Елену Саксонову. Для собеседования с губернатором допустили троих: главврача из Мурманска Светлану Белозерову, главврача нижегородской больницы N 35 Аркадия Денисенко и уфимца Руслана Султанова. Елена Саксонова в тройку лидеров не попала.

В конце сентября должны были назвать имя нового министра. Не случилось. Нижегородская медицина перешла в режим "ручного управления" губернатором. Об этом свидетельствуют "отчетные" заголовки сентябрьских новостей об успехах в реализации профильного нацпроекта.

Пристальное внимание губернатора к медицинским вопросам - это хорошо, но кто будет заниматься рутинной работой? Тем более что заголовки говорят сами за себя: то пациентке не нашлось места в палате и ее положили на улице, то не нашлось денег на лекарства для ребенка-инвалида, то прокуратура посылает представление на имя так и не назначенного министра.

Можно предположить, что до следующего лета министр здравоохранения в Нижегородской области может и не появиться. 2 октября на совещании с руководством минздрава президент поручил правительству к 1 июля 2020 года законодательно утвердить обязательное согласование с федерацией кандидатур региональных министров здравоохранения. Так что Нижегородская область может стать первой, где областного министра согласуют с федеральным ведомством.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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