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09.10.2019 23:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ОЭЗ "Тольятти" запустили новое производство

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" запущено производство компании "ПМ-Композит".
Предприятие "ПМ-Композит" стало девятым действующим заводом, открывшимся на территории ОЭЗ "Тольятти". Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Предприятие "ПМ-Композит" стало девятым действующим заводом, открывшимся на территории ОЭЗ "Тольятти". Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Предприятие "ПМ-Композит" стало девятым действующим заводом, открывшимся на территории ОЭЗ "Тольятти". Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Компания разрабатывает и выпускает изделия из композитных материалов по технологиям SMC (горячее прессование), RTM, а также по технологии полимербетонного литья. В перспективе на заводе в Тольятти будет выпускаться широкий ассортимент продукции для различных отраслей: автомобильной, железнодорожной, энергетической, промышленного строительства, судостроения, авиа- и ракетостроения и продукция общего назначения.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В Самаре логистические центры привлекли внимание инвесторов

Строительство завода на территории ОЭЗ "Тольятти" началось в 2017 году, а уже весной 2019-го было запущено тестовое производство. Изготовление изделий идет на высокотехнологичном европейском оборудовании, роботизированной линии для автоматизации циклов раскройки и формовки деталей, а также заливочном комплексе для производства продукции из полимербетона. Также на предприятии есть собственная лаборатория, где ведется многоступенчатый контроль: от входящего сырья и материалов до конечного продукта.

Штат квалифицированных конструкторов и технологов предприятия будет насчитывать 128 человек. Сбывать продукцию "ПМ-Композит" планирует преимущественно в Самарской области - это должно сэкономить для компании затраты на логистику.

Старт новому современному производству дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Самарские меры поддержки бизнеса заинтересовали иностранных инвесторов

- Рад тому, что открытие новых производств, новых предприятий, создание новых рабочих мест стало уже привычным событием для Тольятти. Сегодня это локомотив экономического роста Самарской области. Во многом это стало возможным за счет беспрецедентных преференций, мер поддержки, которые Тольятти получает благодаря личному участию президента, - отметил глава региона. - Для Тольятти это тем более важно, поскольку экономика города в последние годы прошла период глубокой трансформации. И я очень рад, что тысячи новых рабочих мест, которые были открыты в последние годы, сегодня создают условия лидерства Тольятти в экономике Самарской области.

Отдельно губернатор отметил то, что инвестором строительства завода является представитель самарского бизнеса. ООО "ПМ-Композит" входит в группу компаний "ПМ-Групп" и является дочерним предприятием самарского ОАО "Завод Продмаш" - одного из лидеров рынка по производству металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры.

- Мы рады здесь приветствовать инвесторов из разных стран и регионов нашей страны, но очень важно, чтобы и бизнес Самарской области вкладывал средства в территорию особой экономической зоны. Это показатель доверия бизнеса к тем условиям, которые создают сегодня федеральные и региональные органы власти, - заметил Дмитрий Азаров.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
В Самарской области построят железную дорогу для бизнеса

Следует отметить, что в этом году в Самарскую область пришли несколько еще более крупных инвесторов. Так, группа компаний "ЭкоНива" вложит 12 миллиардов рублей в строительство животноводческих ферм в регионе. Инвестор построит в Самарской области комплексы в общей сложности на 10 тысяч голов. "Данон" до 2020 года вложит в модернизацию завода "Самаралакто" 4 миллиарда рублей. В результате объем переработки молока вырастет вдвое - до 400 тонн в сутки. А на площадке ТОСЭР "Тольятти" компания "Волгаферт" планирует выпускать полторы тысячи тонн гранулированного карбамида в сутки. Инвестиции в проект составят 19,5 миллиарда рублей.

Добавим, что в Самарской области работу с инвесторами ведет Агентство по привлечению инвестиций. В режиме "одного окна" агентство налаживает взаимодействие бизнеса и власти. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, создание благоприятного делового климата - главный приоритет правительства региона. Реализация нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" способствует развитию экономики и повышению инвестиционной привлекательности региона.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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