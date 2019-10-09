В Саратовской области откроют 15 мастерских по стандартам WorldSkills

В трех образовательных организациях Саратовской области открывается 15 профессиональных мастерских по мировым стандартам WorldSkills.

Мастерские создаются в рамках регионального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование".

До конца года такие учебные классы появятся в Вольском технологическом колледже, Балаковском губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме, Саратовском архитектурно-строительном колледже. На модернизацию образовательных учреждений выделено более 77 миллионов рублей.

В новых учебных помещениях на современном оборудовании студенты смогут пройти подготовку по промышленным и инженерным технологиям, дизайну, сфере услуг, информационно-коммуникационным технологиям. По условиям проекта мастерские будут доступны также и для других жителей региона: учащихся школ, студентов, специалистов и граждан предпенсионного возраста.

Как рассказали в областном министерстве образования, в настоящее время завершены закупочные процедуры, заключены договоры на поставку оборудования и ведется ремонт помещений будущих мастерских.

- Участие в этом проекте позволит создать в колледже современный учебный центр полиграфии, включающий лаборатории, мастерские, учебные издательства для формирования профессиональных компетенций. Это даст возможность актуализировать образовательные программы в соответствии с потребностями региона и международными стандартами, - говорит директор Саратовского архитектурно-строительного колледжа Варвара Степанова.

На базе Саратовского архитектурно-строительного колледжа также будут открыты мастерские по веб-дизайну, разработке виртуальной и дополненной реальности, компьютерных игр, мультимедийных и мобильных приложений. В Вольском технологическом колледже создаются мастерские по промышленной механике и монтажу, производству металлоконструкций, изготовлению изделий из полимерных материалов, реверсивному инжинирингу, лабораторному химическому анализу. В Балаковском губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме будут работать мастерские по документационному обеспечению управления и архивоведения, спасательным работам, парикмахерскому искусству, бухучету и банковскому делу.

Всего до 2024 года в Саратовской области планируется создать не менее 50 таких мастерских, оснащенных современным оборудованием по мировым стандартам WorldSkills.