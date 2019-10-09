В Саратовской области расследуют пытки утюгом в отделе полиции

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении троих полицейских, которые подозреваются в том, что они избили задержанного и пытали его раскаленным утюгом.

Как сообщает прокуратура области, ведомство осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела о превышении полномочий в отношении сотрудников муниципального отдела МВД в Саратовском районе.

По версии следствия, на которую ссылается прокуратура, сотрудники райотдела сначала избили задержанного, а потом причинили ему ожоги "нагревающимся металлическим прибором".

- Ход расследования дела находится на контроле прокурора области, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД проинформировали, что в отношении работников полиции по данному факту сотрудниками оперативно-розыскной части (ОРЧ) собственной безопасности ведется служебная проверка.