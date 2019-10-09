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09.10.2019 03:00
Проект: В регионах

Стратегия устойчивого роста

Депутаты внесли поправки в бюджет Новосибирской области
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 227(7985)
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области продолжат работу над планом мероприятий, предусмотренного "Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года". Такое решение они приняли на 45-й сессии регионального парламента.
Главным вопросом сессии стало внесении изменений в областной бюджет на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов. Фото: Татьяна Кравченко Главным вопросом сессии стало внесении изменений в областной бюджет на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов. Фото: Татьяна Кравченко
Главным вопросом сессии стало внесении изменений в областной бюджет на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов. Фото: Татьяна Кравченко

Повестка прошедшей сессии включала 41 вопрос, и каждый был важен как для региона в целом, так и его жителей. Комментируя один из наиболее масштабных - о внесении изменений в областной бюджет на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов - председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов подчеркнул, что региональный бюджет остается социально ориентированным. Всего ко второму чтению законопроекта внесено 173 поправки с общим объемов финансирования в 2,5 миллиарда рублей.

- Больше половины этой суммы будет направлено муниципальным районам для расчета с поставщиками топлива. Это необходимо для поддержки предприятий ЖКХ в период подготовки к отопительному сезону. На реализацию указов президента РФ запланировано 613 миллионов рублей - эти средства предназначаются для выплаты заработной платы учителям и врачам, еще 160 миллионов - на увеличение Резервного фонда правительства области, - сообщил Александр Морозов.

Также дополнительное финансирование будет направлено на реализацию ряда крупных проектов: 680 миллионов рублей - на строительство регионального центра волейбола, 140 миллионов - на модернизацию трамвайной техники, 15 миллионов - на приобретение оборудования для центра трансплантации печени, 12 миллионов рублей - на поддержку малого бизнеса и повышение сбалансированности местных бюджетов.

Как сообщил депутатам министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, доходная часть областного бюджета с учетом корректировки составит 161,38 миллиарда рублей, расходная - 172,2 миллиарда.

От стратегических вопросов депутаты перешли к текущим проблемам. Исполняющий обязанности министра экономразвития области Лев Решетников напомнил, что сама стратегия социально-экономического развития утверждена постановлением губернатора от 19 марта текущего года. В приоритетах - развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособной экономики, создание современной и безопасной среды.

Заместитель председателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко обратила особое внимание на то, что документ подробно рассматривался в парламентских комитетах. И не сразу получал одобрение. Так, "аграрии" и вовсе раскритиковали документ, а члены заседания комитета по транспортной, промышленной и информационной политике отправили его на доработку.

- Решение ряда задач, установленных в стратегии, не нашло отражения в проекте плана. Не все мероприятия носят конкретный характер, отсутствуют ключевые события, что затруднит достижение долгосрочных целей развития области, - прокомментировала Ирина Диденко.

В целом сессия заксобрания одобрила документ, но с учетом дальнейшей доработки.

Спикер заксобрания Андрей Шимкив отметил, что работа по подготовке плана мероприятий проведена колоссальная.

- Парламентарии рекомендовали правительству региона сформировать постоянно действующую рабочую группу с участием депутатов, представителей экспертного сообщества. Ее задача - предельно конкретное рассмотрение вопросов: где, что будет построено и что предпринято для экономического роста нашего региона, - резюмировал Андрей Шимкив.

Тем временем

Сессия заксобрания утвердила в первом чтении законопроект, которым устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2020 год. Она составит 9 487 рублей, что на 673 рубля больше величины 2019 года. Это потребует бюджетных расходов в объеме 2,6 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета - 580 миллионов рублей. Это необходимо для установления социальной доплаты к пенсии. Данная мера коснется 102 тысяч жителей Новосибирской области.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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