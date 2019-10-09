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Выходим на внешние рынки

Центр поддержки экспорта активно помогает новосибирским бизнесменам
Текст: Михаил Марков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 227(7985)
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" поставил амбициозные задачи. К 2024 году доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП страны должна вырасти с 22,3 до 32,5 процента. Пока не европейский уровень - в большинстве развитых стран этот показатель превышает пятьдесят процентов, - но уже серьезный шаг на пути развития частного предпринимательства.
Предприниматели высоко оценили помощь Центра поддержки экспорта Фото: Центр поддержки экспорта Предприниматели высоко оценили помощь Центра поддержки экспорта Фото: Центр поддержки экспорта
Предприниматели высоко оценили помощь Центра поддержки экспорта Фото: Центр поддержки экспорта

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна возрасти с 19,2 миллиона человек в 2018 году до 25 миллионов. И еще один очень важный базовый показатель: доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта должна увеличиться с 8,6 (2017 год) до 10 процентов в 2024 году. На исполнение нацпроекта планируется направить более 480 миллиардов рублей, в том числе 415,2 миллиарда - из федерального бюджета.

Предполагается, что нацпроект предложит необходимые меры по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса, от создания до выхода на экспорт-ный рынок. В Новосибирской области уже несколько лет этим занимается специализированный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), структурное подразделение ГУП "Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства".

- Помощь Центра поддержки экспорта просто неоценима, - считает директор ООО "Диа-Веста" Светлана Хомичева. - Наша фирма производит продукты для здорового питания. Это более пятидесяти видов уникальной продукции с лечебно-профилактическими свойствами, созданной при сотрудничестве микробиологов и технологов. Необходимость выхода на внешний рынок назрела уже давно, но подступиться к этому без серьезной подготовки просто невозможно. В этом нам ЦПЭ и помог: подробные консультации по всем вопросам - от работы с документами до поиска зарубежных партнеров, специальные семинары и вебинары, участие в выставках и деловых поездках. В результате у нас уже появились клиенты в ближнем зарубежье, на очереди - Вьетнам, а в ноябре планируем принять участие в выставке в Болгарии. Начнем подбираться и к европейскому рынку.

Успешно сложилось и сотрудничество с Центром поддержки экспорта и у новосибирской компании Vakio.

- Наша компания ставит перед собой амбициозную цель - стать лучшим производителем в России в сфере бытовой вентиляции и продавать свое оборудование по всему миру, - отмечает директор Vakio Виктор Гавриленко. - Наша штатная команда разработчиков проектирует простые, красивые и надежные приборы, имеющие экспортный потенциал. И в этом плане нам очень помогает сотрудничество с ЦПЭ. Когда их представитель обратился к нам года два назад с предложением поучаствовать в бизнес-миссии в Казахстан, мы сначала отнеслись к предложению скептически, даже с подозрением. Слишком часто такие предложения оказываются всего лишь попыткой заработать на нашей компании. Но тут все оказалось иначе. Нам организовали такие встречи с представителями бизнеса в Казахстане, о которых мы и мечтать не могли. В итоге за три дня мы заключили сразу пять контрактов, и с тех пор успешно сотрудничаем с казахскими компаниями. Потом то же самое произошло в Киргизии - ЦПЭ организовал нам плодотворные встречи самого высокого уровня. А недавно мы побывали с бизнес-миссией во Вьетнаме и вновь с отличным результатом: новые партнеры, большие заказы.

Между тем

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" создаются и новые структуры. Сейчас осуществляется программа формирования некоммерческих партнерств "Мой бизнес". По плану нацпроекта, к 2024 году в стране будет работать не менее ста таких центров. Уже создан общероссийский портал - Мойбизнес.рф, на котором можно подробно узнать о целях и задачах этого комплексного проекта по созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

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