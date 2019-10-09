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09.10.2019 07:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заплатили за чемодан без ручки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 227(7985)
Эта история случилась в Москве, но имеет непосредственное отношение к Новосибирску. Впрочем, она могла произойти где угодно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян

73-летний москвич Николай П. возвращался домой из Крыма и, получая багаж в столичном аэропорту, обнаружил, что его чемодан сломан: ни ручки, ни колесиков не осталось. Многие пассажиры махнули бы на это рукой, максимум поскандалили бы в аэропорту, но Николай решил проявить упорство и добиться компенсации - его опытом могут воспользоваться и другие пострадавшие.

Кто и на каком этапе перевозки багажа небрежно обошелся с чужим чемоданом, выяснять не нужно - потребителю услуг авиакомпании до этого нет никакого дела. Как пояснила "РГ" старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь, все претензии нужно предъявлять авиакомпании.

- Согласно международным нормам права, именно авиакомпания несет ответственность за сохранность не только багажа, но здоровья и жизни пассажира, начиная с того момента, как он переступил порог аэровокзального терминала. Заканчивается эта ответственность лишь, когда человек покинул аэропорт прилета, - подчеркнула Евгения Жбирь. - Впоследствии перевозчик сам вправе разбираться с истинным виновником: наземными службами аэропорта, собственными стюардами, техническим персоналом, даже с таможней.

Николай поступил грамотно: в зале выдачи багажа он обратился к работникам аэропорта, а те проводили его к представителю авиакомпании, который зафиксировал повреждения чемодана.

Рейс, которым Николай П. возвращался с юга, выполняла новосибирская авиакомпания "Сибирь", и именно ей и направил свою жалобу мужчина. По закону ему должны были ответить в течение тридцати дней, но даже спустя два месяца москвич никакого ответа не получил. В итоге за дело и взялась Новосибирская транспортная прокуратура, и жалобу пришлось разбирать в суде.

- Полтора года назад вступили в силу нормы административной статьи 127.1, согласно которым перевозчик обязан рассмотреть претензию в течение тридцати дней со дня ее поступления и направить ответ заявителю, - отмечает Евгения Жбирь. - Ответ на претензию был выслан по почте лишь 3 июля, да и то не дошел до адресата и вернулся отправителю в августе.

Только во время судебного разбирательства представитель авиакомпании признал вину перевозчика, деньги за сломанный чемодан гражданину уже выплачены - 4,8 тысячи рублей. Как поясняет Евгения Жбирь, эта сумма высчитывается согласно Воздушному кодексу РФ: 600 рублей за один килограмм поврежденного багажа.

Таким образом, пассажир получил компенсацию за восьмикилограммовый чемодан, стоимость которого не была задекларирована. Если же речь идет о дорогостоящем багаже, имеет смысл внести ее цену в документы - перевозка обойдется дороже, но можно будет требовать возмещения полной стоимости.

Кстати

Претензию авиакомпании можно направить, даже если произошла поломка содержимого багажа при досмотре. Сотрудники службы безопасности аэропорта вправе открыть чемодан пассажира, если у них возникли вопросы к его содержимому. Как правило, это делается в присутствии владельца, но если тот находится вне досягаемости, например, уже поднимается на борт, то на багаже должна появиться наклейка: "Досмотрено". Если содержимое повреждено, владелец чемодана может подать жалобу в адрес авиакомпании. Предъявить претензии следует в течение месяца: это срок хранения записей досмотра с видеокамер, которые помогут доказать факт повреждения содержимого и добиться компенсации.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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