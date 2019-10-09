Круглый стол, организованный по инициативе депутатов горсовета Новосибирска, собрал десятки экспертов и общественников. Его участники выступили с предложениями по сохранению городских лесов, в том числе от вырубок для последующей застройки территории. В частности, как отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству по городской собственности Новосибирского совета депутатов Игорь Кудин, в муниципалитете могли бы сформировать отдельный орган, отвечающий за сохранение и развитие лесных зон.

Игорь Кудин (справа): Нужно поставить все городские леса на кадастровый учет, только в этом случае мы можем расходовать средства на их содержание. Фото: Татьяна Кравченко

Не исключено, что в скором времени в Новосибирске возродят экологическую милицию - ее необходимость также обсуждали на круглом столе. Кроме того, эксперты уверены, что следует обратить внимание на развитие питомников, укрепление материальной базы "Горзеленхоза" и штатное усиление профильных служб. Но главная задача сегодня - инвентаризация всех лесных участков Новосибирска.

- Нужно поставить все городские леса на кадастровый учет, - уверен Игорь Кудин. - Если они не состоят на таком учете, мы не можем расходовать средства на их содержание. Также следует создать программу по сохранению и воспроизводству городских лесов. Ее можно финансировать не только за счет городского бюджета, но и с привлечением федеральных, а также областных средств.

При этом, как считает депутат, соответствующая программа должна широко обсуждаться как с подключением общественников, которые занимают в вопросах экологии наиболее активную позицию, так и специалистов. Что же касается кадастрового учета лесов, то начальник отдела озеленения главного управления благоустройства и озеленения и правового обеспечения города Светлана Гижицкая подчеркивает, что без этого в принципе невозможно говорить о сохранении природного каркаса мегаполиса.

- Эта работа требует скорейшего завершения, поскольку позволит защитить от застройки лесные массивы, - подчеркивает Светлана Гижицкая. - Сейчас на кадастровый учет поставлено больше половины городских лесов. Следующим шагом должна стать организация грамотного экологического хозяйства, что даст возможность не только сохранить рекреационные зоны, но и создать условия для качественного отдыха на природе. Однако часть экосистем до сих пор требует натурных обследований, определения их границ и регламента лесопаркового хозяйствования.

Речь, к примеру, об участках леса на территориях промышленных предприятий и других объектов. Так, бывшие земли городского аэропорта предполагается застроить, однако там находится крупный массив соснового леса. Особого внимания требуют и земли различных режимов природопользования в парках культуры и отдыха. Так, горожане летом массово выезжают в леса близ водоемов, например, в Чемской бор, такая посещаемость может многократно превышать уровень рекреационной емкости. Не секрет, что это может серьезно навредить природе.

Неслучайно состояние Чемского бора беспокоит жителей Советского района. Как пояснила координатор волонтерского проекта по сохранению бора Оксана Лукьянец, небольшой прибрежный лес подпадает под защиту как Лесного, так и Водного кодексов, однако охрана бора является формальной. По ее словам, здесь буквально сконцентрированы проблемы городских лесов - в частности, встречаются основные административные правонарушения в области природопользования.

- Это выброс мусора, разведение костров под деревьями, незаконная рубка и повреждение лесных насаждений - такие правонарушения влекут за собой штраф до пяти тысяч рублей, - отметила она. - Кроме того, проезд и стоянка в водоохранной зоне должны наказываться штрафом до 4,5 тысячи рублей. Именно из-за этих нарушений городские леса из сложных экосистем постепенно превращаются в парки с более простой структурой. Но ни один нарушитель до сих пор не был оштрафован - несмотря на наши обращения, полиция и пожарные не проводят здесь регулярных рейдов.

Как объяснил замначальника новосибирского УМВД Игорь Куртенков, в отдел полиции Советского района за этот год поступило всего восемь сообщений о противоправных действиях отдыхающих. И они не содержали конкретной информации, позволяющей установить виновных. По словам представителя полиции, стражи порядка все же проводят совместные с районной администрацией рейды - весной и летом таких обходов было девять. Но дальше разъяснительной работы и раздачи "памяток" о штрафах дело пока не идет.