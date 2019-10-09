Новосибирский зоопарк первым в России получил ржавых кошек

Сразу несколько новых видов животных получили от зарубежных коллег специалисты Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, среди них есть и ржавые кошки - больше ни в одном зверинце страны этих животных не найти. Ржаво-рыжие кошки, или кошки рубигиноза, или же просто ржавые прибыли в Сибирь из Великобритании. В естественной среде они обитают на Шри-Ланке и в Индии, при этом считаются самыми маленькими дикими кошками Азии. Вес взрослой особи обычно не превышает полутора килограммов. Сегодня ржавые кошки относятся к числу уязвимых видов.

- Наш зоопарк сейчас - единственный в России, где представлены ржавые кошки. Мы тщательно готовились к их получению. Они довольно сложны в содержании, пугливы. Но зоопарк постарался создать для них все условия, у посетителей уже есть возможность посмотреть на грациозных маленьких хищников, их разместили в павильоне "Ночной мир", - уточняет директор зоопарка Андрей Шило.

По его словам, зоопарк сибирской столицы славится своей коллекцией кошачьих, сейчас здесь 31 вид и подвид диких кошек. Здесь стремятся сделать коллекцию максимально полной, для чего сотрудничают с другими зверинцами по всеми миру и кураторами международных программ.

Кстати, еще одно удачное приобретение новосибирцев - самка фоссы, удивительное животное, которое долгое время причисляли к кошачьим, однако теперь это хищное млекопитающее относят к мадагаскарским виверрам. Это уникальное семейство животных, десять видов хищников, обитающих исключительно на Мадагаскаре.

Фосса считается самым крупным из мадагаскарских эндемиков, во внешнем виде которого действительно заметны кошачьи черты. Это также уязвимый вид: люди охотятся на них, уничтожают привычную среду обитания. Зоопарки планеты ведут работу по сохранению этого животного. Новосибирцы могут познакомится с фоссой на втором этаже павильона "тропический мир".

Помимо этого, из зоопарка литовского Каунаса в Новосибирск прибыли две самки мунтжаков - небольшие олени, обитающие в южной и восточной Азии. Сейчас новосибирские специалисты ведут переговоры для получения самца. Еще из Словакии привезли самку желтощекого гиббона, она составит пару уже живущему в зверинце самцу.

Из Чехии же была получена тупайя - в странах юго-восточной Азии эти животные с пушистыми хвостами и острыми мордочками живут, как в наших широтах белки: они не боятся людей и умеют извлекать из соседства с нами свою выгоду.