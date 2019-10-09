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09.10.2019 17:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирский зоопарк первым в России получил ржавых кошек

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Сразу несколько новых видов животных получили от зарубежных коллег специалисты Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило.
Фото: Пресс-служба Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило Фото: Пресс-служба Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило
Фото: Пресс-служба Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило
Фото: Иркутская зоогалерея/vk.com
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Как рассказали в пресс-службе учреждения, среди них есть и ржавые кошки - больше ни в одном зверинце страны этих животных не найти. Ржаво-рыжие кошки, или кошки рубигиноза, или же просто ржавые прибыли в Сибирь из Великобритании. В естественной среде они обитают на Шри-Ланке и в Индии, при этом считаются самыми маленькими дикими кошками Азии. Вес взрослой особи обычно не превышает полутора килограммов. Сегодня ржавые кошки относятся к числу уязвимых видов.

- Наш зоопарк сейчас - единственный в России, где представлены ржавые кошки. Мы тщательно готовились к их получению. Они довольно сложны в содержании, пугливы. Но зоопарк постарался создать для них все условия, у посетителей уже есть возможность посмотреть на грациозных маленьких хищников, их разместили в павильоне "Ночной мир", - уточняет директор зоопарка Андрей Шило.

По его словам, зоопарк сибирской столицы славится своей коллекцией кошачьих, сейчас здесь 31 вид и подвид диких кошек. Здесь стремятся сделать коллекцию максимально полной, для чего сотрудничают с другими зверинцами по всеми миру и кураторами международных программ.

Кстати, еще одно удачное приобретение новосибирцев - самка фоссы, удивительное животное, которое долгое время причисляли к кошачьим, однако теперь это хищное млекопитающее относят к мадагаскарским виверрам. Это уникальное семейство животных, десять видов хищников, обитающих исключительно на Мадагаскаре.

Фото: Новосибирский зоопарк
В Новосибирском зоопарке в семье китайских горалов родился первенец

Фосса считается самым крупным из мадагаскарских эндемиков, во внешнем виде которого действительно заметны кошачьи черты. Это также уязвимый вид: люди охотятся на них, уничтожают привычную среду обитания. Зоопарки планеты ведут работу по сохранению этого животного. Новосибирцы могут познакомится с фоссой на втором этаже павильона "тропический мир".

Помимо этого, из зоопарка литовского Каунаса в Новосибирск прибыли две самки мунтжаков - небольшие олени, обитающие в южной и восточной Азии. Сейчас новосибирские специалисты ведут переговоры для получения самца. Еще из Словакии привезли самку желтощекого гиббона, она составит пару уже живущему в зверинце самцу.

Из Чехии же была получена тупайя - в странах юго-восточной Азии эти животные с пушистыми хвостами и острыми мордочками живут, как в наших широтах белки: они не боятся людей и умеют извлекать из соседства с нами свою выгоду.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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