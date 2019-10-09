Официально Всероссийский фестиваль спектаклей по произведениям Шукшина "Здравствуйте, люди!" длился девять дней и завершился еще 26 сентября. Но на самом деле его временные рамки оказались намного шире - на прошлой неделе режиссер Владимир Борисов из Санкт-Петербурга представил барнаульцам моноспектакль на основе пяти рассказов классика. Театральный марафон подарил массу самых разных эмоций и дал пищу для размышлений.

"Легко скатиться в лубок"

Шукшинские спектакли были поставлены на основе короткой прозы. Раньше, особенно в советское время, постановщики отдавали предпочтение пьесам либо перерабатывали для сцены большие прозаические произведения. Отчего такой поворот? Накануне фестиваля автор задал этот вопрос известному театроведу Елене Кожевниковой. Она в качестве рабочей предложила версию о фрагментарном, клиповом сознании современного человека, которому хочется "покороче и побыстрее". Договорились вернуться к этому вопросу после просмотра спектаклей - и, как оказалось, не зря.

- Сами по себе рассказы Шукшина очень плотные по смыслу, здесь столько линий, столько возможностей прочесть сюжет по-разному и поиграть жанрами, что режиссеры делают выбор в их пользу, - пришла к выводу Елена Кожевникова. - Информация подается со сцены не плавно, не постепенно, ведь изменился сам темпоритм времени. Поэтому постановки по рассказам Шукшина требуют от актеров очень большого мастерства. И порой, когда они начинают изображать персонажей, иллюстрировать текст каким-то ужимками и прыжками, спектакль разрушается.

Шукшинские рассказы обманчиво просты. С ними легко угодить в западню упрощенчества и опуститься до художественной самодеятельности.

- Василий Макарович очень опасный автор. С его рассказами запросто можно скатиться в лубок, в веселое представление о простых людях. Многие так и пытаются показать сложный мир Шукшина, но, честно скажу, лучше бы они этого не делали. В нашем случае режиссер Алвис Херманис с большой любовью, вниманием и серьезностью отнесся к героям Шукшина, - пояснил корреспонденту "РГ" народный артист России, худрук Театра Наций Евгений Миронов, блестяще играющий свою роль в "Рассказах Шукшина".

Кузбасский ракурс

Нынешний фестиваль обозначил грань между традиционным, отягощенным различными штампами советских времен, прочтением Шукшина и современным его восприятием. Два самых живучих клише: "Шукшин - это чудики и вообще люди со странностями", а также "Шукшин умилялся деревней и не любил город". Молодым режиссерам чужды эти благоглупости, они видят в творчестве Василия Макаровича мотивы, которые раньше задвигали на задний план или вовсе замалчивали.

- Его тексты не могут оставить равнодушным никого. Меня привлекла тема жизни и смерти. Причем жизнь не всегда счастливая, а смерть не всегда трагичная. И, конечно, честность и откровенность в этой простоте - неотъемлемая часть самого Шукшина и его героев. Недаром говорят, что все гениальное просто, - отмечает 34-летний Михаил Лебедев, режиссер-постановщик спектакля "Всякое бывает" Новокузнецкого драмтеатра.

"Всякое бывает", причудливо сотканное из девяти очень разных рассказов, стало одним из главных открытий фестиваля. Шукшин по-кузбасски - это жестко, порой очень, зато неожиданно и многомерно.

- Это что-то удивительное. В жизни, которую кузбассовцы создали на сцене, все значимо и одухотворено талантом Шукшина. Мир его героев открыт всем сферам, в том числе фантазии, вымыслу, творчеству - и очень важно то, как актер живет в этом материале, - объясняет Елена Кожевникова.

Новый угол зрения на творчество земляка пытались найти и в краевом театре драмы. Автор инсценировки "И разыгрались же кони в поле..." Максим Астафьев отметил:

- Хочется верно услышать и донести до зрителя то, что волновало этого сложного и во многом противоречивого человека, передать его "послание" миру. Наш спектакль - размышление о том, на что опереться, когда все так непросто. Поиск того, во что верить.

Дождаться третьих петухов

В осмыслении творческого наследия Шукшина наши театры где-то на полпути. На многие вопросы предстоит найти ответы. Например, почему у писателя вскользь и косвенно, отдельными штрихами отражены две ключевые темы его поколения - Великая Отечественная и трагедия коллективизации? Шукшина-человека они еще как затронули: отчим погиб на войне, отца репрессировали как "врага народа". Объяснение, что Шукшин сам не воевал и "не сидел по политической", не выдерживает критики - сравните с песнями Владимира Высоцкого.

Еще один далеко не праздный вопрос, особенно с учетом непростых отношений Василия Макаровича с его женами: был ли он заступником, своего рода адвокатом русского мужика? Можно привести длинный список рассказов, где писатель если и не оправдывает, то хотя бы пытается объяснить мотивы представителей сильного пола. "Жена мужа в Париж провожала", "Верую!", "Мой зять украл машину дров" - классические примеры. Возможно, знаменитый вопрос: "Что с нами происходит?" был адресован прежде всего мужчинам. Шукшин не был женоненавистником, но и вглубь бабьего царства не лез. Зато в причинах мужской древнерусской тоски и душевной маеты копался глубоко.

Известный отечественный киновед Валерий Фомин, лично знавший Шукшина, убежден, что духовным завещанием Василия Макаровича была пьеса "Ванька, смотри!", которая в угоду цензуре получила другое, более нейтральное название "До третьих петухов". Сказка про Ивана, которого нечистая сила обманула в очередной раз, оказалась пророческой. В современной России за пьесу эту не брались давно - во всяком случае так, чтобы она стала явлением театральной жизни. Что говорить, если даже на Алтае предыдущая постановка "До третьих петухов" датируется 1978 годом. Этот спектакль на учебной сцене института культуры тогда поставил ученик Андрея Гончарова Владимир Марин. Спектакль произвел фурор. Когда его решили показать в театре драмы, толпа разнесла входные двери. Но постановка жила недолго - время предостережений истекло, в монастырь уже ломились черти. А что с нами происходит сейчас?

- Третьи петухи - это вечное время для России, - считает Кожевникова. - Время пробуждения. В общественной жизни оно идет. А что касается театра, то все зависит от выбранного накала высказывания. Если взять за точку отчета то, что мы живем "в волшебной стране", это будет одна история, а если идти от русской мифологии - другая. Но только без откровенных аллюзий, например, что Мудрец - это какой-нибудь большой начальник. Идти нужно по пласту сознания творческого человека.

Возможно, первыми духовное завещание Шукшина прочтут и "проснутся" в Театре наций.

- На следующий год мы хотим провести творческую лабораторию по произведениям Шукшина, - сообщил "РГ" Евгений Миронов. - Будут работать три режиссера. Сейчас обсуждаем материал для эскизных спектаклей. Может, кто-то отважится и на эту пьесу.

Очень точное слово - "отважится".

Прямая речь

Ольга Хлебникова, художник-постановщик театра "Сфера" (Москва):

- Сейчас такое время, когда в кино, да и в театре тоже, хотя в меньшей степени, появились огромные возможности для использования спецэффектов. И этих эффектов полно. Но большинство зрителей все равно предпочитает смотреть качественные телесериалы. Спецэффекты поражают человека лишь на большом экране. А людям хочется историй, рассказанных негромким голосом. Хочется смотреть и слушать, как человек говорит с человеком. Об этом наш спектакль "Раскас". О том, как люди могут быть близкими друг другу, сами не понимая этого, о том, что самое простое и может быть самым важным.

Справка "РГ"

Во всероссийском фестивале спектаклей по произведениям Шукшина приняли участие семь театров из Москвы, Твери, Омска, Новокузнецка и Барнаула. В различных сценических версиях были представлены 34 рассказа писателя.