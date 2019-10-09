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Проект: В регионах

Профессиональное заболевание: установление причины, проведение МСЭ

Российская газета - Неделя - Сибирь № 227(7985)
Заболевания, связанные с систематическим и длительным воздействием вредного фактора, свойственного данной профессии, либо особых условий труда, характерных для того или иного производства или профессии, относятся к профессиональным.

Экспертиза связи заболевания с профессией является медицинской экспертизой, проведение которой возложено на центр профессиональной патологии. Экспертиза проводится в целях установления наличия причинно-следственной связи заболевания с профессией.

В случае установления профессионального заболевания гражданин, при наличии показаний, направляется на медико-социальную экспертизу с целью установления группы инвалидности по профессиональному заболеванию, определения степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах, разработки программы реабилитации пострадавшего.

Основанием для определения причины инвалидности с формулировкой "профессиональное заболевание" являются: акт о случае профессионального заболевания; заключение государственного инспектора по охране труда, других должностных лиц (органов), осуществляющих контроль и надзор за состоянием охраны труда и соблюдением законодательства о труде, о причинах повреждения здоровья; медицинское заключение о профессиональном заболевании, выданные в соответствии с порядком, действовавшим до вступления в силу федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, либо решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

При обращении в бюро медико-социальной экспертизы гражданину необходимо предоставить: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; заявление о предоставлении государственной услуги; направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией либо справку об отказе в направлении на медико-социальную экспертизу; если получатель государственной услуги не работает, представляется трудовая книжка. Также дополнительно предоставляется работодателем (страхователем) либо страховщиком заключение органа государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда пострадавшего, которые предшествовали профессиональному заболеванию.

По результату проведенной медико-социальной экспертизы выносится решение на основании постановления правительства РФ от 16.10.2000 г. № 789 "Об утверждении правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и постановления Минтруда России от 18.07.2001 г. № 56 "Об утверждении временных критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания".

Подробно с законодательной базой можно ознакомиться на сайте ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России в разделе "Нормативно-правовые акты".

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России Недосекова И. В.

На правах рекламы

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