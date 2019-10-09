Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал сообщения о возможном сокращении объемов производства на НАПО имени В. П. Чкалова, которые появились накануне в некоторых СМИ.

- Мы видим общее снижение государственного заказа для оборонно-промышленных предприятий - причем не только новосибирских, но и в целом по стране. Первоочередные задачи по переоснащению Вооруженных Сил выполнены, и сегодня актуально освоение новой продукции - продукции гражданского назначения, в том числе - для нужд экономики регионов, - сказал Андрей Травников.

Еще одна общая задача, которая, по мнению главы региона, стоит перед заводами и руководством области, - увеличение экспортных поставок.

- Мы категорически не согласимся с искусственным перераспределением объемов производства в ущерб нашим новосибирским предприятиям, - особо подчеркнул губернатор.

По его словам, в этом году члены регионального правительства проделали значительную работу для того, чтобы не допустить искусственных решений в ущерб новосибирскому флагману - авиационному заводу имени Чкалова. Это исключительное предприятие авиационной промышленности всей России.

- Могу заверить всех новосибирцев и, в первую очередь, коллектив нашего завода в том, что правительство региона защищало и будет продолжать защищать интересы наших промышленников, - заявил Андрей Травников.

Глава региона выразил уверенность в том, что в ближайшее время появится новый контракт на основное изделие новосибирского авиазавода.