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09.10.2019 11:49
Проект: В регионах

"Ростелеком" запустил бесплатный Wi-Fi еще в 8 новосибирских поселках

Компания "Ростелеком" за три квартала 2019 года завершила строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) еще в пяти районах Новосибирской области, в которых работы ведутся по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства" (УЦН). Всего с января текущего года по проекту проложено 628 километров ВОЛС, благодаря чему только в сентябре введены в эксплуатацию восемь точек доступа Wi-Fi в селах и деревнях с населением от 250 до 500 жителей.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"Возможность бесплатно подключиться к интернету появилась в деревне Сарыбалык, поселках Баган и Красная Грива Доволенского района, в селах Черновка, Малокрасноярка, Большеречье и деревнях Орловка и Еремино Кыштовского района, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком". - Точки доступа Wi-Fi обычно размещаются вблизи социально значимых объектов: возле школ, библиотек, сельских клубов. Это удобно для жителей, тем более, что установленное оборудование обеспечивает зону покрытия сигнала в радиусе до 100 метров, а скорость передачи данных - не менее 10 Мбит/с - позволяет читать новости, проверять соцсети, получать почту. Так что быть на связи для жителей этих населенных пунктов теперь гораздо проще".

До конца года в Новосибирской области "Ростелеком" планирует построить еще 297 километров волоконно-оптических линий связи. В планах компании - завершить федеральную программу по устранению цифрового неравенства с опережением на два года, чтобы быстрее гарантировать сельским жителям равный доступ к цифровым сервисам и услугам. По проекту УЦН интернет появится в 279 малых населенных пунктах региона, в которых проживает порядка 96 тысяч человек.

В России по программе устранения цифрового неравенства точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с будут введены в эксплуатацию в 13 958 сельских поселениях. В соответствии с федеральным законом "О связи" Распоряжением Правительства РФ "Ростелеком" с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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