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09.10.2019 12:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Иркутске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли гимназию

Текст: Екатерина Дементьева

В Иркутске объявлен первый в этом году карантин в учебном заведении. С 9 по 20 октября занятий не будет в гимназии № 3 в связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ и выявлением нескольких случаев пневмонии среди учеников.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Как следует из приказа директора, опубликованного на сайте гимназии, по болезни отсутствует более 20 процентов учащихся, а у 12 школьников диагностирована пневмония.

Учителям-предметникам предложено организовать учебный процесс "дистанционно, в щадящем режиме". Все секции, кружки и тому подобная внеклассная активность полностью прекращена на все время карантина.

В здании гимназии проводится дезинфекция.

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