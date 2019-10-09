В Иркутске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли гимназию

В Иркутске объявлен первый в этом году карантин в учебном заведении. С 9 по 20 октября занятий не будет в гимназии № 3 в связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ и выявлением нескольких случаев пневмонии среди учеников.

Как следует из приказа директора, опубликованного на сайте гимназии, по болезни отсутствует более 20 процентов учащихся, а у 12 школьников диагностирована пневмония.

Учителям-предметникам предложено организовать учебный процесс "дистанционно, в щадящем режиме". Все секции, кружки и тому подобная внеклассная активность полностью прекращена на все время карантина.

В здании гимназии проводится дезинфекция.